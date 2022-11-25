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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بكرى لـ مجلس النواب : ينصر دينك | فيديو

صدى البلد

علق الإعلامي مصطفى بكري، على القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، موضحًا أنّ مجلس النواب أكد استناد هذا القرار إلى حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر.

أضاف الإعلامي مصطفى بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أن رد مجلس النواب على قرار البرلمان الأوروبي كان حاسمًا ويعكس الأوضاع الحقيقة بالمعلومات والأدلة على أرض الواقع على عكس المعلومات المغلوطة التي تضمنها القرار.

مجلس النواب 

وتابع مصطفى بكري: «أقول لمجلس النواب بعد رده على قرار البرلمان الأوروبي ينصر دينك»، موضحًا أن مفهوم حقوق الإنسان شامل ولا يقتصر على محور واحد فقط: «بيانكم يا أوروبيين تبلوه وتشربوا ميته».

وأشار مصطفى بكري، إلى أن علاء عبد الفتاح المسجون في قضايا جنائية إرهابي وخائن، ومجرم، ويجب أن يخضع للقانون مثل غيره من السجناء، لافتا إلى أنه يعترض على الإفراج عن بعض الناس لكن صانع القرار لديه بعد نظر.

وأكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر ستظل تسير إلى الأمام بثقة الشعب في قيادته السياسية، ولن تصبح أبدًا مثل ليبيا أو العراق، لأنها لديها جيش قوي وقضاء عادل وشعب عظيم.

حقوق الإنسان البرلمان الاوربى مصطفى بكري مجلس النواب البرلمان قناة صدي البلد البرلمان الأوروبي

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