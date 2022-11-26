بعد سيول جدة المرعبة.. الأرصاد تفجر مفاجأة حول حدوثها في مصر

كشفت هيئة الأرصاد عن طقس اليوم السبت، خاصة بعد موجة السيول المرعبة التي تسببت في أضرار كارثية والتي ضربت جدة السعودية ومخاوف العديد من حدوثها في مصر لفترة المقبلة.

ويكون طقس اليوم لطيفا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء، إذ تسجل الصغرى على كاترين 7 درجات مئوية.

وضمن طقس اليوم فأوضحت هيئة الأرصاد في نشرتها اليومية استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري .

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أمطار

شبورة مائية

كما تتكون الشبورة المائية صباحا ضمن حالة طقس اليوم على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الشبورة المائية

وضمن طقس اليوم ، تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر ضمن طقس اليوم تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وحول احتمالية حدوث سيول جدة المرعبة في مصر، خلال الفترة المقبلة، والتي أودت بحياة بعض الأشخاص وتسببت في تلفيات وغرق الألاف من السيارات، فجرت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، مفاجأة من العيار الثقيل.

سيول جدة

وتابعت شاكر في تصريحات تليفزيونية :" سبب سيول جدة هو منخفض السودان الذي يضرب السعودية، وبالتالي تسبب في سقوط كميات كبيرة الأمطار، بعد تكون سحب رعدية، و هناك موجة تقلبات جوية تمر على بحر العرب الي البحر الأحمر، و من الوارد حدوث مثل هذا الطقس في مصر، في بعض المناطق في جمهورية مصر العربية".

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 22 15

العاصمة الإدارية 23 15

6 أكتوبر 23 15

بنها 22 16

دمنهور 23 15

كفر الشيخ 22 16

المنصورة 23 15

دمياط 24 16

بورسعيد 22 16

الإسماعيلية 23 15

السويس 22 15

الزقازيق 23 17

شبين الكوم 22 17

طنطا 22 16

شلاتين 25 18

الإسكندرية 22 16

العلمين الجديدة 22 15

وادي النطرون 23 16

مطروح 21 14

السلوم 21 13

سيوة 22 08

العريش 23 16

رفح 24 16

الطور 25 17

كاترين 16 07

رأس سدر 25 16

نخل 22 11

طابا 24 15

نويبع 24 14

حلايب 23 18

شرم الشيخ 26 20

الغردقة 26 18

مرسى علم 26 20

الفيوم 23 16

بني سويف 23 16

المنيا 23 13

أسيوط 24 12

سوهاج 24 14

قنا 25 15

الأقصر 25 17

أسوان 26 17

الوادي الجديد 25 15

أبوسمبل 25 18

أبو رماد 26 21

رأس حدربة 26 20