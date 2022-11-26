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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

توقيع بروتوكول تعاون بين الأعلى للجامعات وحياة كريمة لدعم جهود التنمية بالمحافظات

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، على هامش انعقاد الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للجامعات ومؤسسة حياة كريمة.

وقع البروتوكول عن المجلس د. محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وعن مؤسسة حياة كريمة د. أية عمر رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

ويهدف بروتوكول التعاون إلى تعزيز الشراكة مع المجلس بكافة الجامعات والمعاهد والأكاديميات والمراكز التابعة لها؛ للارتقاء بالمستوى التعليمي والصحي والاقتصادي والاجتماعي للأسر الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، وتوحيد جهود الدولة في ملف الصحة والفئات الأكثر احتياجًا، والتخفيف عن كاهل المواطنين، وزيادة عدد القوافل الطبية والبيطرية والزراعية، وتبادل البيانات والمعلومات، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيفية في مختلف القضايا الاجتماعية والصحية للمواطنين، والتعاون في تنظيم ورش العمل والندوات والمؤتمرات والتنسيق المُشترك بين الجهات الشريكة لتنفيذ كافة بنود البروتوكول.

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كما يهدف البروتوكول إلى الاهتمام بالجانب الهندسي وتجميل القرى المصرية بمبادرة حياة كريمة، من خلال تنسيق المجلس الأعلى للجامعات مع كليات الفنون الجميلة والتطبيقية والهندسة بالجامعات المصرية؛ لتجميل وتطوير قرى ومحافظات مبادرة "حياة كريمة"، من خلال تصميم وابتكار عدد من الرسومات المعمارية والفنية والفنون التشكيلية لتجميل الميادين، خاصة من خلال مشاريع التخرج التي يمكن استخدامها في إبراز الجانب الحضاري والجمالي بالقري المصرية.

 

كما يهدف البروتوكول إلى تنفيذ المجلس الأعلى للجامعات العديد من البرامج التدريبية بمختلف كليات الجامعات المصرية؛ لتطوير قدرات مواطني قرى ومحافظات المبادرة، ومنحهم شهادات تدريبية؛ لتأهيلهم لسوق العمل في مجالي التكنولوجيا والتحول الرقمي.

حضر مراسم التوقيع رؤساء الجامعات وأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، ومن المؤسسة د. ندي الدمياطي رئيس القطاع الطبي، ندا خضر رئيس قطاع المبادرات والتنمية المتكاملة، د. غادة البهنساوي رئيس المركز الإعلامي، د. مصطفي السعيد مدير إدارة العلاقات الخارجية بالقطاع الطبي للمؤسسة.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي وزير التعليم العالي البحث العلمي الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات

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