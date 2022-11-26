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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1445 جنيهًا

صدى البلد

قفزت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، حيث استقرت الأوقية عند مستوى 1754 دولارًا، محققة ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة، نتيجة تراجع طفيف للدولار، وسط توقعات بإبطاء الفيدرالي الأمريكي لوتيرة رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

 


قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لاحدى المنصات الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 10 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس الجمعة، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1445 جنيهًا.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1652 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 1239 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 964 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 11560 جنيهًا.

أشار، إلى ارتفاع أسعار الذهب بقيمة 35 جنيهًا خلال تعاملات أمس الخميس، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 1400 جنيهًا، واختتم عند مستوى 1435 جنيهًا، بينما افتتحت التعاملات عند مستوى 1752 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1754 دولارًا.

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