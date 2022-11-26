عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

القطاع الخاص | ساعات عمل أقل و70% أجر زيادة .. مشروع قانون

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أكثر من 20 مليون موظف بـ القطاع الخاص يترقبون موعد صدور قانون العمل الجديد الذي جاء بمثابة انتصار جديد لهذه الفئة، حيث تضمن مشروع القانون العديد من المزايا والتسهيلات الداعمة لعمل الموظفين في بيئة عمل جيدة خالية من المشكلات والتحديات.

حد أقصى للساعات وإمكانية لتخفيضه

وفي هذا الصدد حظر مشروع القانون تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات فى اليوم، أو 48 ساعة على مدار الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، كما أجاز تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو فى بعض الصناعات أو الأعمال يحددها قرار الوزير المختص، علاوة علي انه لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.
 

كما انه  للوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التى يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

أماني عصفور : تمكين القطاع الخاص للمساهمة في نشر الاقتصاد الأزرق بأفريقيا

صحف الإمارات: زيادة دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص والمصرفي

الراحة الأسبوعية 

كما يجب تنظيم العمل بالمنشأة، بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة بعد 6 أيام عمل متصلة على الأكثر، وفى جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.

ومن ناحية أخري يجوز فى الأماكن البعيدة عن العمران، وفى الأعمال التى تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التى يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التى تصدرها المنشأة، ويراعى فى حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهى ساعة العودة إليه.

 

العمل الإضافي 

 

أيضا يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام السابقة، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي، والمدة اللازمة لإتمام العمل.

وفى هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه فى عقد العمل الفردي أو الجماعى، بحيث لا يقل عن الأجر الذى يستحقه العامل مضافًا إليه 35% عن ساعة العمل النهارية، و70% عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل فى يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التإلى.

مجلس الشيوخ وافق  نهائيا علي مشروع قانون العمل الجديد، وذلك تمهيدا لعرضه علي مجلس النواب 

العامل الموظفين قانون العمل الجديد القطاع الخاص الصناعات فترات راحة الاجور المرتبات زيادة المرتبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. أم عروس دمياط: منفصلة عن زوجى من سنتين وأراد كيدي في الفرح| خاص

قناة عربية جديدة تعلن نقل مباريات كأس العالم 2022 مجانا

على النايل سات.. قناتان مفتوحتان تنقلان مباراة السعودية وبولندا في كأس العالم

بعد غرامة 60 مليون جنيه .. عقد وحيد يضمن عودة كهربا لـ الأهلي

مصرع إعلامي عربي شهير مع زميله في حادث مروع بالعراق

ملامحها صادمة .. أصالة تتعرض لنفس أزمة هيفاء| الجمهور يعلق كفاية بوتكس

تردد قناة الكأس المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وبولندا في كأس العالم 2022

بعد مفاجأة خالد يوسف .. قبلة حسين فهمى لـ شمس تثير الجدل

موضوعات متعلقة

أماني عصفور : تمكين القطاع الخاص للمساهمة في نشر الاقتصاد الأزرق بأفريقيا

صحف الإمارات: زيادة دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص والمصرفي

ترشيحاتنا

بعد "السيدة عائشة".. قصة تحريف اسم مسجد السيدة زينب بلفظ مسيء| تفاصيل

مبابي يُعيد التقدم لـ فرنسا بهدف ثان في شباك الدنمارك بكأس العالم

منشطات تشوّه جسد لاعب كمال أجسام إيرلنديًا .. وتحذير علني | شاهد

مليون نسمة.. ارتفاع كبير في عدد سكان مصر خلال الـ7 أشهر الأخيرة

على هامش Forbes Under 30.. رشا راغب: حياة كريمة غيرت مفهوم التبرعات

القطاع الخاص | ساعات عمل أقل و70% أجر زيادة .. مشروع قانون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات ضعف جهاز المناعة .. تعرف عليها

هل تطعيم الأنفلونزا يحمي من أدوار البرد الموسمية؟.. طبيب يكشف مفاجأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير الجرجير؟ مفاجأة

ما هي الفوائد الصحية لـ الفستق؟ هتاكله كل يوم

فيديو

انتهاء أزمة أسعار الدواجن والبيض | تفاصيل

قرارات عاجلة بعد انتشار الفيروس المخلوي التنفسي بالمدارس | تفاصيل

أبرزهم منة شلبي وأنغام.. أزمات الفنانين على مدار شهرين

سوسن بدر: ربنا مدانيش أي موهبة غير التمثيل وهذا سبب رفض والدي لدخول الفن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ