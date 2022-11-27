سعر الذهب عيار 14 اليوم 27-11-2022

سجل أقل سعر عيار من الذهب، ثباتا، في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 27-11-2022؛ بنحو 955 جنيها للشراء و962 جنيها للبيع، وذلك بالنسبة لسعر الجرام الواحد من عيار 14 الأقل فئة.

واستقر سعر الذهب في مصر اليوم، دون أي تغيير على مستوي الأعيرة المختلفة في محلات الصاغة المختلفة، اليوم الأحد، بحسب موقع إيجيبت جولد برايس توداي .

زيادة غير مسبوقة

وذكر التقرير أن ارتفاع سعر الذهب 145 جنيها؛ يمثل معدلات غير مسبوقة على أساس أسبوعي في محلات الصاغة.

عيار 18

ووصل سعر عيار 18 إلي 1228 جنيها للشراء و 1237 جنيها للبيع .

عيار 24



بينما سجل سعر عيار 24 حوالي 1638 جنيها للشراء و 1649 جنيها للبيع.

عيار 21

وسجل سعر عيار 21 نحو 1433 جنيها للشراء و 1443 جنيها للبيع



كيلو الذهب



وسجل سعر كليو الذهب 1.64 مليون جنيه للشراء، و 1.65 مليون جنيه للبيع.

أوقية الذهب



بينما بلغ سعر أوقية الذهب حوالي 50.933 جنيها للشراء و 51.3 ألف جنيه للبيع.

الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 11.5 ألف جنيه للشراء و 11.544 جنيه للبيع.

سعر عالمي

واستقر سعر الذهب خلال الأسبوع الماضي ليستقر عند 1754.94 دولار للأوقية، بالتوازي مع زيادة الدولار في البورصة العالمية بمعدل 0.2%.

ويعد الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، غير أن أسعار الفائدة المرتفعة تثبط الاستثمار في المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا، ليستقر عند للأوقية، في الوقت الذي لم تشهد الفضة تغيرا يذكر وسجلت 21.52 دولار.

وتراجع البلاتين 0.7% إلى 980.71 دولار للأونصة.

وهبط البلاديوم 1.4% مسجلاً 1854.47 دولار، وفي طريقه لتسجيل خسارة أسبوعية.



المصنعية والذهب



يعتبر المقبلون علي الزواج و أصحاب المدخرات أكثر الفئات شغفا باكتناز الذهب ومتابعة أخباره خصوصا وأنه يمثل جزء مهم من اهتمامهم بالمعدن الأصفر من خلال المتابعة اللحظية لسعره وتحركاته بمختلف الأعيرة الذهبية المختلفة بالنسبة إليهم في أوقات ارتفاع معدلات التضخم.

وتختلف تسعيرة الذهب من محل لآخر؛ بحسب الدمغة والمصنعية وبحسب المناطق، وبالتالي فإنها تتراوح من 30 إلى 60 جنيها للجرام الواحد وبحسب سعر العيار الذهبي و التجار وبعضهم، إذ تسجل مصنعية الذهب بحسب سعر الجرام والتي تبلغ ما بين 7 إلي 10% من سعر الجرام الواحد .

مخزن للثروة

ويعتبر الذهب مصدرا للثروة حيث يعتبره المستهلكون وخصوصا الفئات الأدني بانه مصدر للثروة وملاذا آمنا لها.

ويتم تحديد سعر الذهب علي أساس مجموعة من المحددات أبرزها علاقته بسعر الصرف الأجنبي وتسعيرة البورصة وقوى العرض والطلب، بالتوازي مع ارتفاعه في الأسبوع الجاري علي الصعيد المحلي؛ نظرا لزيادة الطلب علي المعدن الأصفر منذ تعويم العملة الأجنبية ورفع أسعار الفائدة.

وفي سياق متصل ارجع خبراء الذهب والمشغولات الذهبية، ارتفاع سعر المعدن الأصفر في الوقت الحالي؛ إلى نقص المعروض في السوق وزيادة الطلب عليه بالتوازي مع عمليات إعادة تدوير الذهب وصناعته مرة أخرى، وهو ما يسبب فجوة بين العرض والطلب.

إيقاف نشر السعر

وأوقفت شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية عمليات نشر أسعار الذهب، بسبب الارتفاعات المتتالية التي تشهدها الأسعار بشكل متسارع علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأرجعت الشعبة قرارها إلي تسجيل أسعار الذهب بالأسواق المحلية مستويات تاريخية جديدة ، مع ارتفاع سعر تداول الاوقية بالبورصة العالمية، بعد أن أظهرت بيانات محضر الاجتماع السابق للفيدرالي الأمريكي، مؤشرات حول رغبة المسؤولين في إبطاء وتيرة رفع سعر الفائدة، بنسب أقل من السابق.