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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لو جاي من الخليج.. قيمة الوديعة الدولارية لـ شيفروليه كابتيفا

شيفروليه كابتيفا
شيفروليه كابتيفا موديل 2022

أعلنت الحكومة اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك وفقًا لعدد من الاشتراطات .

شيفروليه كابتيفا موديل 2022

بعد ذلك نشر مجلس الوزراء بيانا تفصيليا يوضح قيمة الوديعة المطلوبة لاستيراد السيارات من الخارج بحسب العلامة والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أو كانت غير معفاة من الرسوم .

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ويبحث العديد من المواطنين عن قيمة الوديعة الدولارية للسيارات بالاسواق الخارجية ، وخلال السطور التالية سنتعرف قيمة الوديعة الدولارية للسيارة شيفروليه كابتيفا من موديل 2019 الى موديل 2023 ، حيث إنها تاتى ضمن فئة السيارات  1,450 سي سي .

شيفروليه كابتيفا موديل 2022

لذلك تكون القيمة للوديعة الدولارية شيفروليه كابتيفا كالتالى : 

- موديل 2019 ، بقيمة الوديعة  (تحت اتفاقيات دولية) بسعر  8.023 دولار ، اما قيمة الوديعة  (بدون اتفاقيات دولية) بسعر  8.023 دولار 

- موديل 2020 ، بقيمة الوديعة  (تحت اتفاقيات دولية) بسعر  8.875 دولار ، اما قيمة الوديعة  (بدون اتفاقيات دولية) بسعر  8.875 دولار 

- موديل 2021 ، بقيمة الوديعة  (تحت اتفاقيات دولية) بسعر   9.766 دولار ، اما قيمة الوديعة  (بدون اتفاقيات دولية) بسعر   9.766 دولار 

- موديل 2022 ، بقيمة الوديعة  (تحت اتفاقيات دولية) بسعر 11.886 دولار ، اما قيمة الوديعة  (بدون اتفاقيات دولية) بسعر 11.886 دولار 

- موديل 2023 ، بقيمة الوديعة  (تحت اتفاقيات دولية) بسعر 12.718 دولار ، اما قيمة الوديعة  (بدون اتفاقيات دولية) بسعر 12.718 دولار

شيفروليه كابتيفا موديل 2022

من المعروف ان السيارة  شيفروليه كابتيفا موديل 2022 ، تستمد قوتها من خلال محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 148 حصانا، مدعوم بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 230 نيوتن/متر.

 

ويظهر الشكل الخارجى للسيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 ، بجنوط رياضية و مصابيح أمامية نحيفة، ومرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية، بالاضافة إلى أقطاب ثنائية على جانبي السقف، وفتحة سقف للفئات عالية التجهيز و حساسات امامية.

شيفروليه كابتيفا موديل 2022

وتحتوي السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 على شاشة 8 بوصة لعرض الوسائط المتعددة، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، وسنتر لوك، مع مكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ومنظومة الوسائد الهوائية ، و زر تشغيل وايقاف المحرك، بالاضافة إلى نظام صوتي يصل إلى 6 مكبرات، ومكيف هواء ديجيتال، مع حساسات ركن خلفية وكاميرا لسهولة التحكم .

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