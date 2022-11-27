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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرلمان الإيراني يؤيد العضوية في منظمة شنغهاي للتعاون

حسين أميرآبد اللهيان
حسين أميرآبد اللهيان

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، أن البرلمان الإيراني صوّت اليوم الأحد، على دعم انضمام طهران إلى منظمة شنغهاي للتعاون. 

وتسعى إيران إلى ترقية صفة مراقب إلى عضوية كاملة في منظمة الأمن الآسيوية، التي تضم الصين وروسيا والهند وباكستان وأربع دول في آسيا الوسطى.

ووقع وزير الخارجية الإيراني حسين أميرآبد اللهيان، مذكرة التزام بالعضوية الكاملة لمنظمة شنغهاي للتعاون في قمة المجموعة في العاصمة الأوزبكية ، سمرقند ، في سبتمبر.

وتضم منظمة شنغهاي للتعاون أيضًا أفغانستان وبيلاروسيا ومنغوليا كدول مراقبة، بالإضافة إلى أرمينيا وأذربيجان وكمبوديا ونيبال وسريلانكا وتركيا كدول شريكة. 

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سبتمبر، إن أنقرة تدرس عضوية كاملة.

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