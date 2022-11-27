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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران.. اعقتال أبنة أخت خامنئي بسبب أعتراضها على النظام |فيديو

المرشد الأعلي الإيراني
المرشد الأعلي الإيراني

اعتقلت السلطات الإيرانية، ابنة شقيقة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، بعدما سجلت مقطع فيديو وجهت فيه انتقادات حادة للنظام.

وتنحدر فريدة مرادخاني، من فرع من العائلة، يملك سجلًّا في معارضة القيادة الدينية الإيرانية، وقد سُجنت في السابق في البلاد.

وكتب شقيقها محمود مرادخاني على "تويتر"، أنها اعتُقلت الأربعاء بعدما توجّهت إلى مكتب المدعي العام بناء على استدعائها.

وبعدها نشر شقيقها السبت مقطع فيديو على يوتيوب مع رابط له شاركه على "تويتر"، ندّدت فيه بـ"القمع الواضح والصريح" الذي يتعرّض له الإيرانيون، وانتقدت ما وصفته بـ"تقاعس" المجتمع الدولي.

وقالت: "أيّها الأحرار، كونوا معنا، قولوا لحكوماتكم أن تكفّ عن دعم هذا النظام".

وأضافت: "هذا النظام ليس مخلصًا لأي من مبادئه الدينية ولا يعرف أي قانون أو حكم سوى القوة والحفاظ على سلطته بأيّ طريقة ممكنة".

ولم يكن من الواضح متى تم تسجيل هذا الفيديو.

واشتكت مرادخاني من أن العقوبات التي فُرضت على النظام بسبب حملته القمعية كانت "مثيرة للضحك"، معتبرة أن الإيرانيين تُركوا "بمفردهم" في كفاحهم من أجل الحرية.

ومرادخاني هي ابنة بدري أخت خامنئي التي اختلفت مع عائلتها في الثمانينيات وهربت إلى العراق في ذروة الحرب بين البلدين، وانضمت إلى زوجها رجل الدين المعارض علي طهراني، الذي ولد باسم علي مرادخاني أرانغيه.

واكتسبت مرادخاني شهرة كناشطة مناهضة لعقوبة الإعدام، كما اعتُقلت سابقاً في يناير من هذا العام.

ويأتي هذا الاعتقال بعد مؤتمر عبر الفيديو في أكتوبر 2021، أشادت فيه بفرح ديبا، أرملة الشاه محمد رضا بهلوي الذي أطاحت به الثورة الإسلامية في العام 1979.

وقالت وكالة أنباء ناشطي حقوق الإنسان (HRANA)، إنه تم الإفراج عنها بكفالة، في أبريل، وإن اعتقالها الأربعاء الماضي بدأ في إطار قضاء عقوبة بالسجن 15 عامًا.

ولم تتضح التهم الموجّهة إليها على الفور.

خامنئي السلطات الإيرانية المرشد الأعلى الإيراني العراق حقوق الإنسان ايران

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