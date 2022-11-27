وزير الدفاع التركي يتفقد قوات بلاده على الحدود العراقية

ذكرت وزارة الدفاع التركية أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار سافر إلى الحدود الجنوبية مع العراق صباح الأحد لتفقد القوات البرية المتمركزة في محافظة هكاري.

وشنت تركيا هجوما جديدا على الأكراد السوريين الأسبوع الماضي، وتعتقد أنقرة أن مناطق الحكم الذاتي الكردية في الجارتين سوريا والعراق تستضيف مسلحين من جماعة حزب العمال الكردستاني، التي تعتبرها إرهابيين.

وقالت وزارة الدفاع التركية، إن أكار أمضى الليلة في مركز عمليات قيادة القوات البرية قبل أن يتوجه إلى الحدود.

ونزل في مطار حكاري العام بصحبة رئيس الأركان العامة وقادة القوات البرية والبحرية والجوية.