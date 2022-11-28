عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

أجور خيالة.. كم يتقاضى حكام كأس العالم 2022 ؟

صدى البلد

تتجه أنظام العالم هذه الأيام على دولة قطر التي تقام فيها مبارايات كأس العالم لعام 2022 حيث انطلقت النسخة رقم 22 من بطولة كأس العالم  لكرة القدم ، والتى تستضيفها قطر في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022.

حكام كاس العالم مونديال قطر 2022

منذ انطلاق مونديال كأس العالم 2022 بدولة قطر ويتسأل الكثيرين عن اجور حكام المباراة والبالغ عددهم 34 حكما للساحة و69 حكما مساعدا و24 حكم فيديو وكان من بين 3 حكام ساحة عرب اضافة الي حكام سيدات لازلى مرة بتاريخ الكرة .

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

حكام كأس العالم 2022 حكام مباراة كأس العالم حكام مونديال 2022 اجور حكام مونديال قطر مونديال قطر 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. الذهب يتخطى 1750 جنيها ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

تستمر 48 ساعة.. موجة أمطار تضرب البلاد وانخفاض الحرارة يصل لـ7 درجات

الفراخ بـ31 جنيهًا والبيض رخص| مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

بعد أيام من الارتفاع.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

فتاة العرب.. من هي عوشة السويدي التي يحتفل بها جوجل؟

الطب ولا التحرش.. مفاجآت صادمة في سبب تخلص فتاة البحيرة من حياتها

يفتح لك الأبواب المغلقة.. الإفتاء: هذا الذكر مفتاح لا يصمد أمامه باب

بعد تعرضها لخطأ طبى شوه وجهها..وفاء سالم فى إطلالة عشرينية عقب العملية

موضوعات متعلقة

قميص شيفون وباروكة صفراء.. ويجز يثير الجدل بإطلالاته الغريبة |فيديوجراف

مقطع مسرّب .. والد حسام حبيب ينشر فيديو لنجله وشيرين عبدالوهاب ويحذفه

منفصلين رسمي من زمان.. مفاجأة جديدة بواقعة تطليق سيدة في زفاف ابنتها

قرار اتحاد الكرة العاجل بـ إقالة المسئول البارز بعد الفضيحة الأخلاقية |فيديو جراف

تأجيل الامتحانات وغلق الطرق.. السعودية تحذر مواطنيها بسبب سوء الأحوال الجوية

لا صحة للشائعات .. طليق عبلة كامل يفجر مفاجأة | فيديو جراف

العروسة حامل.. فرح في المنصورة يثير ضجة على السوشيال ميديا |فيديوجراف

على طريقة فيلم 365 يوم سعادة .. مصمم أزياء يفاجئ زوجته بـ وائل جسار في عيد ميلادها

ترشيحاتنا

هبوط كبير في أسعار الذهب العالمية

الحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة العودة لسرقة التيار الكهربائى

وزارة الصحة .. أب يستغيث لإجراء عمليه تبديل شرايين قلب لنجله الرضيع

الدولار بـ 24.53 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 28-11-2022

المتهم أجبرها على خلع ملابسها.. تفاصيل التعدي على فتاة المعادي

أخبار التعليم| إجراء تحليل المخدرات لطلاب جامعة عين شمس.. اليوم الطعن على الكشوف المبدئية لمرشحي الانتخابات الطلابية بالجامعات .. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة| 3 وصفات خارقة لنسف الكرش للأبد وعلامات يرسلها الجسم تنذرك بأن رئتيك في خطر

حترجعه جديد.. أسهل طريقة لـ تنظيف السيراميك شديد الاتساخ في دقائق

بمكون واحد من رفوف مطبخك يمكنك محاربة أمراض القلب والسكري

3 وصفات خارقة لنسف الكرش للأبد

فيديو

أجور خيالة.. كم يتقاضى حكام كأس العالم 2022 ؟

بينهم عرب.. جماهير تعكس رقي بلادها في مونديال كأس العالم.. فيديوجراف

ماذا قال عبدالرحمن أبو زهرة في أول ظهور بعد مرضه الأخير؟.. فيديوجراف

المغرب يفرح العرب واليابان تتعثر.. مفاجآت في مواجهات كأس العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ