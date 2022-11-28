أجور خيالة.. كم يتقاضى حكام كأس العالم 2022 ؟

تتجه أنظام العالم هذه الأيام على دولة قطر التي تقام فيها مبارايات كأس العالم لعام 2022 حيث انطلقت النسخة رقم 22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم ، والتى تستضيفها قطر في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022.

حكام كاس العالم مونديال قطر 2022

منذ انطلاق مونديال كأس العالم 2022 بدولة قطر ويتسأل الكثيرين عن اجور حكام المباراة والبالغ عددهم 34 حكما للساحة و69 حكما مساعدا و24 حكم فيديو وكان من بين 3 حكام ساحة عرب اضافة الي حكام سيدات لازلى مرة بتاريخ الكرة .

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.