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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مونديال 2022.. مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم والقنوات الناقلة

صدى البلد

تتواصل اليوم الاثنين 28 - 11 - 2022 مباريات كأس العالم في قطر والتي انطلقت يوم الأحد 20 نوفمبر وتستمر حتى يوم 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 32 منتخبًا.

موعد مباريات الاثنين 28 -11 - 2022

وتستأنف اليوم الاثنين مباريات الجولة الثانية والتي تبدأ من الثانية عشرة ظهرا بمباراة الكاميرون وصربيا على ستاد الجنوب ضمن مباريات المجموعة السابعة.

فيما تنطلق مباراة كوريا الجنوبية وغانا في الثالثة عصرا على ملعب المدينة التعليمية ضمن مباريات المجموعة الثامنة ، ثم في السادسة مساء تستكمل مباريات المجموعة السابعة بمواجهة البرازيل وسويسرا على ستاد 974.

وتختتم لقاءات اليوم في التاسعة مساء بمباراة أوروجواي والبرتغال على ملعب لوسيل ضمن مباريات المجموعة الثامنة.


القنوات الناقلة  لمبارايات الاثنين بمونديال قطر 2022

يتم بث مباريات الاثنين 28 نوفمبر 2022 في المونديال عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس وقنوات الكأس القطرية ، وقد أعلنت قنوات بي إن إذاعة مباراة واحدة عبر القناة المفتوحة عبر النايل سات وهو اللقاء الأخير في اليوم بين أوروجواي والبرتغال.

كانت عمليات البحث قد تزايدت على جوجل عن القنوات غير المشفرة التي تذيع مباريات كأس العالم بقطر 2022 ، وخاصة بعد التشويش على قناة الهوية اليمنية التي أذاعت عدة مباريات من بداية المحفل العالمي.

وتصدرت قناة TRT 1 تي ار تي الجديد 2022 على نايل سات او عرب سات ، مؤشرات البحث بعد إذاعتها لمباريات المونديال ،  ارتفع البحث عن تردد  قناة TRT

تردد قناة TRT 1 على نايل سات هو 11257 (H) ، بينما تردد القناة على القمر عرب سات 12073 (H) ، وعلى القمر هوت بيرد 11565 (H).

 

 وتبث مباريات الاثنين في كأس العالم قطر 2022 عبر عدة قنوات أخرى وهي:
NPO 1
Match Football 1
BBC Red Button
Gol TV spain
BBC One
DR 1
NRK 1
ORF 1 Austria HD
RTP 1
TF1 HD Suisse
TRT 1 HD
TV4 Sweden
RTE Two
CT Sport
RTS 1 Senegal
RTS 1 Serbia
Teletica 7
YLE TV 2
Caracol Nacional TV
SuperSport Maximo 1
BNT 1 HD bulgaria
TVR 1
QazSport
beIN Sports FR HD 1
TF1 HD France
RSI LA 2 HD
SuperSport Select 1
Match! TV
beIN Sports HD 3 Max
beIN Sports HD 4 Max
beIN 4K HDR
Football HD tjk
BNT 3 HD bulgaria
beIN Sports Connect
Arena Sport 1 HD Premium Serbia
TOD App - beIN SPORTS

البرازيل مباريات اليوم صربيا كأس العالم القنوات الناقلة المونديال beIN Sports قطر 2022 مونديال 2022

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