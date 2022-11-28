مونديال 2022.. مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم والقنوات الناقلة

تتواصل اليوم الاثنين 28 - 11 - 2022 مباريات كأس العالم في قطر والتي انطلقت يوم الأحد 20 نوفمبر وتستمر حتى يوم 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 32 منتخبًا.

موعد مباريات الاثنين 28 -11 - 2022

وتستأنف اليوم الاثنين مباريات الجولة الثانية والتي تبدأ من الثانية عشرة ظهرا بمباراة الكاميرون وصربيا على ستاد الجنوب ضمن مباريات المجموعة السابعة.

فيما تنطلق مباراة كوريا الجنوبية وغانا في الثالثة عصرا على ملعب المدينة التعليمية ضمن مباريات المجموعة الثامنة ، ثم في السادسة مساء تستكمل مباريات المجموعة السابعة بمواجهة البرازيل وسويسرا على ستاد 974.

وتختتم لقاءات اليوم في التاسعة مساء بمباراة أوروجواي والبرتغال على ملعب لوسيل ضمن مباريات المجموعة الثامنة.



القنوات الناقلة لمبارايات الاثنين بمونديال قطر 2022

يتم بث مباريات الاثنين 28 نوفمبر 2022 في المونديال عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس وقنوات الكأس القطرية ، وقد أعلنت قنوات بي إن إذاعة مباراة واحدة عبر القناة المفتوحة عبر النايل سات وهو اللقاء الأخير في اليوم بين أوروجواي والبرتغال.

كانت عمليات البحث قد تزايدت على جوجل عن القنوات غير المشفرة التي تذيع مباريات كأس العالم بقطر 2022 ، وخاصة بعد التشويش على قناة الهوية اليمنية التي أذاعت عدة مباريات من بداية المحفل العالمي.

وتصدرت قناة TRT 1 تي ار تي الجديد 2022 على نايل سات او عرب سات ، مؤشرات البحث بعد إذاعتها لمباريات المونديال ، ارتفع البحث عن تردد قناة TRT

تردد قناة TRT 1 على نايل سات هو 11257 (H) ، بينما تردد القناة على القمر عرب سات 12073 (H) ، وعلى القمر هوت بيرد 11565 (H).

وتبث مباريات الاثنين في كأس العالم قطر 2022 عبر عدة قنوات أخرى وهي:

NPO 1

Match Football 1

BBC Red Button

Gol TV spain

BBC One

DR 1

NRK 1

ORF 1 Austria HD

RTP 1

TF1 HD Suisse

TRT 1 HD

TV4 Sweden

RTE Two

CT Sport

RTS 1 Senegal

RTS 1 Serbia

Teletica 7

YLE TV 2

Caracol Nacional TV

SuperSport Maximo 1

BNT 1 HD bulgaria

TVR 1

QazSport

beIN Sports FR HD 1

TF1 HD France

RSI LA 2 HD

SuperSport Select 1

Match! TV

beIN Sports HD 3 Max

beIN Sports HD 4 Max

beIN 4K HDR

Football HD tjk

BNT 3 HD bulgaria

beIN Sports Connect

Arena Sport 1 HD Premium Serbia

TOD App - beIN SPORTS