أخبار السيارات| أسعار كيا اكسيد وجاك JS4 بدون أوفر برايس.. أحدث أسعار سوزوكي سيلاريو الجديدة.. أغلى 5 سيارات في السوق المصري

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

تقدم شركة سوزوكي اليابانية العديد من الطرازات المتنوعة بالسوق المصري، منها فئة الهاتشباك الشهيرة التي تضم النسخة سوزوكي سيلاريو موديل 2022، والتي تقدم محليًا عبر 4 فئات من التجهيزات.

يحتوي السوق المصري للسيارات المستعملة على العديد من سيارات شركة ميتسوبيشي اليابانية، ومنها النسخة الشهيرة من عائلة السيدان المدمجة اتراج موديل 2014، التي تضم العديد من التجهيزات، إلى جانب سمعتها الطيبة وسط فئة السيارات الاقتصادية.

يحتوي السوق المصري على العديد من الاصدارات القوية، والتي تحمل علامات تجارية لاكبر صانعي السيارات حول العالم، إلى جانب العديد من التجهيزات الفنية والتقنية، بالاضافة إلى التصميمات الخارجية المتنوعة سواء من الفئة الرياضية متعددة الاستخدام، أو من فئة الهاتشباك والسيدان، أو الكروس اوفر المميزة.

شهدت أسواق السيارات انخفاضا كبيرا في اسعار الاوفر برايس، والذي وصل إلى حد الاختفاء للعديد من الاصدارات، ومنها النسخة كيا اكسيد موديل 2022 والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر، على الرغم من وجوده في عدد قليل من صالات العرض.

يبحث العديد من المصريين العاملين بالخارج، عن سيارة جديدة تلبي احتياجات التنقل والدخول بها إلى الاراضي المصرية، وخاصة بعد القرارات الاخيرة التي اتخذها مجلس الوزراء بخصوص هذا الشأن، والتي اتاحت العديد من السبل لاتمام هذا الموضوع.

شهدت أسواق السيارات انخفاض ظاهرة الاوفر برايس، والتي وصلت إلى حد الاختفاء لبعض الطرازات أو الفئات، ومن بينها الفئة الاولى COMFORT من السيارة سانج يونج تيفولي وقرينتها XLV، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية.

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الالمانية بي ام دبليو،العديد من الطرازات القوية والمتميزة، سواء من فئة الهاتشباك، او الرياضية متعددة الاستخدام، بالاضافة إلى فئة السيدان القياسية والرياضية، ومنها السيارة الشهيرة M5 CS BMW.