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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| أسعار كيا اكسيد وجاك JS4 بدون أوفر برايس.. أحدث أسعار سوزوكي سيلاريو الجديدة.. أغلى 5 سيارات في السوق المصري

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

للبنات.. أحدث أسعار سوزوكي سيلاريو الجديدة

تقدم شركة سوزوكي اليابانية العديد من الطرازات المتنوعة بالسوق المصري، منها فئة الهاتشباك الشهيرة التي تضم النسخة سوزوكي سيلاريو موديل 2022، والتي تقدم محليًا عبر 4 فئات من التجهيزات.

 

بـ 160 ألف جنيه .. امتلك ميتسوبيشي اتراج أوتوماتيك 2014

يحتوي السوق المصري للسيارات المستعملة على العديد من سيارات شركة ميتسوبيشي اليابانية، ومنها النسخة الشهيرة من عائلة السيدان المدمجة اتراج موديل 2014، التي تضم العديد من التجهيزات، إلى جانب سمعتها الطيبة وسط فئة السيارات الاقتصادية.

 

أغلى 5 سيارات في السوق المصري.. الأسعار تبدأ من مليون و100 الف

يحتوي السوق المصري على العديد من الاصدارات القوية، والتي تحمل علامات تجارية لاكبر صانعي السيارات حول العالم، إلى جانب العديد من التجهيزات الفنية والتقنية، بالاضافة إلى التصميمات الخارجية المتنوعة سواء من الفئة الرياضية متعددة الاستخدام، أو من فئة الهاتشباك والسيدان، أو الكروس اوفر المميزة.

 

بدون أوفر برايس.. السعر الرسمي لـ كيا اكسيد موديل 2022

شهدت أسواق السيارات انخفاضا كبيرا في اسعار الاوفر برايس، والذي وصل إلى حد الاختفاء للعديد من الاصدارات، ومنها النسخة كيا اكسيد موديل 2022 والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر، على الرغم من وجوده في عدد قليل من صالات العرض.

 

لو بتفكر تشتري .. اعرف قيمة الوديعة الدولارية لـ BMW X3

يبحث العديد من المصريين العاملين بالخارج، عن سيارة جديدة تلبي احتياجات التنقل والدخول بها إلى الاراضي المصرية، وخاصة بعد القرارات الاخيرة التي اتخذها مجلس الوزراء بخصوص هذا الشأن، والتي اتاحت العديد من السبل لاتمام هذا الموضوع.

 

بالسعر الرسمي.. اختفاء الأوفر برايس لبعض فئات تيفولي و XLV.. تفاصيل

شهدت أسواق السيارات انخفاض ظاهرة الاوفر برايس، والتي وصلت إلى حد الاختفاء لبعض الطرازات أو الفئات، ومن بينها الفئة الاولى COMFORT من السيارة سانج يونج تيفولي وقرينتها XLV، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية.

 

بقوة 788 حصانا .. تعديل مميز لسيارة بي إم دبليو M5 CS

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الالمانية بي ام دبليو،العديد من الطرازات القوية والمتميزة، سواء من فئة الهاتشباك، او الرياضية متعددة الاستخدام، بالاضافة إلى فئة السيدان القياسية والرياضية، ومنها السيارة الشهيرة M5 CS BMW.

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