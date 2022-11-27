خبير: البورصة المصرية تحقق ارتفاعات غير مسبوقة منذ عامين

أكد إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة السابق، إن البورصة المصرية تحقق مستويات لم تحدث منذ عامين، خاصة منذ بداية جائحة كورونا، موضحا أن مؤشر البورصة بدأ في استعادة قوته بداية من الأسبوع الماضي.

قال إيهاب سعيد خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن البورصة بدأت تستعيد قوتها التصاعدية، منذ خفض قيمة الجنيه الشهر الماضي، مشيرا إلى أن هناك نظرة مستقبيلة إيجابية للبورصة المصرية.

ولفت إلى أن مخاوف المواطنين والمستثمرين من أسعار الدولار بدأت في التلاشي تدريجيا، وما يحدث دليل على أن الأسواق العالمية سيحدث بها تحسن واستقرار.

وشدد على أن الأداء الإيجابي للبورصة رغم الأزمة الاقتصادية دليل وإشارة إلى حدوث استقرار وإنفراجة خلال الفترة القادمة.

