عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: البورصة المصرية تحقق ارتفاعات غير مسبوقة منذ عامين

صدى البلد

أكد إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة السابق، إن البورصة المصرية تحقق مستويات لم تحدث منذ عامين، خاصة منذ بداية جائحة كورونا، موضحا أن مؤشر البورصة بدأ في استعادة قوته بداية من الأسبوع الماضي.

قال إيهاب سعيد خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن البورصة بدأت تستعيد قوتها التصاعدية، منذ خفض قيمة الجنيه الشهر الماضي، مشيرا إلى أن هناك نظرة مستقبيلة إيجابية للبورصة المصرية.

ولفت إلى أن مخاوف المواطنين والمستثمرين من أسعار الدولار بدأت في التلاشي تدريجيا، وما يحدث دليل على أن الأسواق العالمية سيحدث بها تحسن واستقرار.

وشدد على أن الأداء الإيجابي للبورصة رغم الأزمة الاقتصادية دليل وإشارة إلى حدوث استقرار وإنفراجة خلال الفترة القادمة.
 

البورصة البورصة المصرية جائحة كورونا الأسواق العالمية اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة إسبانيا والمانيا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

بشرة خيرة.. توصيات بـ زيادة أعداد المستفيدين من البطاقات التموينية

حالة الطقس.. موجة أمطار تضرب البلاد خلال الـ 48 ساعة القادمة| تفاصيل

فصل جميع طلاب الثانوية العامة بإحدى المدارس يثير الجدل على فيس بوك

مات قبل زفافه بـ9 طلقات.. تشييع جثمان عريس شبرا الخيمة

بعد التعدي عليها.. مفاجأة بتقرير الطب الشرعي عن تخلص فتاة البحيرة من حياتها

بعد التشويش على الهوية.. تردد قناة جديدة تبث مباريات كأس العالم

الموعد النهائي لانخفاض أسعار الأرز بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟|تفاصيل

ترشيحاتنا

الأرصاد: تكرار سيول جدة في مصر غير وارد خلال الـ48 ساعة المقبلة

أزمة جديدة.. منتخب السعودية يعلن إصابة نجمه قبل مباراة الحسم أمام المكسيك

عقب المباراة..تفاصيل اشتباكات الجمهور المغربي مع الشرطة البلجيكية ببروكسل

الرعاية الصحية: تكريم العناصر الأكثر تميزا احتفاء بالجهود المتميزة والتجارب الناجحة

5 أسئلة يجيب عنها وزير التعليم في مؤتمر امتحانات الثانوية العامة غدا

يمثلون 7.5 مليون نسمة.. منصة إلكترونية لعرض الأفلام مجانا للصم والبكم|وناقد يعلق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو عندك الفيروس المخلوى..مشروبات تذيب البلغم

يحارب 20 سلالة من الانفلونزا.. علماء يتوصلون إلى لقاح جديد

مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

اكتشاف فيروس جديد في الخفافيش.. ما هو kiwira وهل ينتشر بين البشر؟

فيديو

ماذا قال عبدالرحمن أبو زهرة في أول ظهور بعد مرضه الأخير؟.. فيديوجراف

المغرب يفرح العرب واليابان تتعثر.. مفاجآت في مواجهات كأس العالم

قفز 145 في أسبوع.. جرام الذهب عيار 14 يصل ألف جنيه

فارق الحياة وهو ساجد.. طالب الطب أحمد الشرقاوي وحسن الخاتمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ