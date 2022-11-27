عميد معهد القلب السابق يحذر: المسكنات دون استشارة طبيب خطر

قال الدكتور جمال شعبان،عميد معهد القلب السابق، إن أرخص رياضة يمكن أن يمارسها الشخص هي ممارسة رياضة المشي، متابعا: "إذا لم يتوفر لديك مشاية أو عجلة يمكنك المشي داخل المنزل 40 دقيقة يوميا".

وأضاف "شعبان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، ممارسة رياضة المشي داخل المنزل مفيد لضبط ضغط الدم وإيقاع القلب وتحسين الحالة المزاجية وزيادة هرمونات السعادة،ولذلك فهي رياضة مهمة للغاية.

وشدد على ضرورة ممارسة الرياضة، قائلا: أمر في غاية الأهمية، والابتعاد عن التدخين والمخدرات ومشروبات الطاقة والهرمونات في الجيم، كما أن المسكنات خطر جدا دون إشراف طبي".

وواصل: "الفشل الكلوي ارتفع في مصر ليس بسبب المياه ولكن بسبب تعاطي المسكنات كأنها بونبون، وإهمال ضغط الدم، منوها بأن متابعة ضغط الدم وقياسه سيكون وقاية من الفشل الكلوي وضغط الدم وأمراض القلب".