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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

صحة النواب: قانون المسئولية الطبية خضع للدراسة عام كامل قبل تقديمه.. فيديو

الدكتور أشرف حاتم٫
الدكتور أشرف حاتم٫

قال الدكتور أشرف حاتم٫ رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب٫ إن دراسة مشروع قانون المسئولية الطبية استمرت فترة طويلة٫ معقبا:”القانون يجمع ما بين 3 مشروعات قوانين قدمت العام الماضي ودراسته لمدة عام كامل قبل تقديمه”.

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"صحة النواب": مناقشة قانون المسئولية الطبية خلال أسبوعين

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ضاعف الأعباء ولم يقدم حلولا.. مشروع قانون المسؤولية الطبية لماذا ترفضه الأطباء؟

وأضاف الدكتور أشرف حاتم٫ رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب٫ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية”٫ على قناة “إم بي سي مصر”٫: “تم دراسة القوانين بالدون المحيطة بنا مثل السعودية والأردن والإمارات والدول الغربية”٫لافتا: "مشروع القانون وضع عددا من الضوابط ومنها أن هناك فارق بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي”.

وأكد  الدكتور أشرف حاتم٫ رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب٫: "القانون يحدد المسؤولية الطبية، والمسؤول عنها من الأطباء والفريق الصحي بما يشمل الممرض والصيدلي والعلاج الطبيعي”.

وأشار  الدكتور أشرف حاتم٫ رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب٫: “من الضوابط أيضا أنه يشترط أن يكون لدى الطبيب تصريح مزاولة مهنة، ويكون المكان الذي أجرى به الجراحة مرخص”.

وأوضح: "الشكوى عند حدوث مضاعفات، تحال للجنة العليا للمسؤولية الطبية الموجودة في مجلس الوزراء، والتي تحيل الشكوى بدورها للجنة فنية مختصة، تقدم تقريرها بشأن عمل الإجراء سليم أو وجود أخطاء مهنية، أو وجود مشكلة قانونية نتيجة إهمال جسيم”.

صحة النواب الدكتور أشرف حاتم مشروع قانون المسئولية الطبية المسئولية الطبية القانون

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