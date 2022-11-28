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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

على ضفاف النيل.. مصر وسلطنة عمان يلتقيان في جلسة ود ومحبة

صدى البلد

نظمت سفارة سلطنة عمان بالقاهرة، احتفالية ثقافية بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر وعمان، بحضور السفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة وعدد من كبار الشعراء المصريين والعمانيين والفنانين التشكيليين.

واستعرض سفير سلطنة عمان لدى القاهرة، في الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة، مسيرة العلاقات التاريخية وتطورها بين البلدين الشقيقين، وجهود تعزيزها في مختلف المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية.

وشمل برنامج الاحتفال، قصائد لشعراء مصريين وعمانيين أثارت تفاعل واعجاب الحضور بشكل لافت افاضت بكلمات حب متبادلة للبلدين  

إضافة إلى معرضا فنيا للوحات لفنانين تشكيليين من الجانبين المصري والعماني جسدت الترابط والتلاحم بين الشعبين الشقيقين  والذي يضم أعمالا تعكس جانبا من تداخل الثقافات بين البلدين.

 

 

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