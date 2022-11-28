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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أعراض التسمم الدموي القاتل وطرق الوقاية منه

التسمم الدموي
التسمم الدموي

تعد مراقبة الأعراض، والذكاء مع المضادات الحيوية، والحفاظ على النظافة الجيدة من بين مفاتيح تجنب المخاطر الجسيمة التي تسبب التسمم الدموي القاتل.

التسمم الدموي هو أحد المضاعفات التي تهدد الحياة وتحدث عندما تتسبب المواد الكيميائية في مجرى الدم لوقف العدوى في حدوث التهاب واسع النطاق. 

 

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تشمل أعراض التسمم الدموي الحمى وسرعة دقات القلب ومعدل التنفس السريع. 

يمكن أن يتطور التسمم الدموي إلى تعفن الدم الشديد ، وفي هذه المرحلة قد تشعر بالدوار والارتباك وصعوبة التنفس، إذا ترك التسمم الدمزب دون علاج ، فإن المرحلة التالية هي الصدمة الإنتانية.

الصدمة هي حالة لا تتلقى فيها الأعضاء تدفق الدم المناسب لتعمل بسبب الانخفاض الحاد في ضغط الدم.

طرق الوقاية من التسمم الدموي

لا يمكن دائمًا منع التسمم الدموي، ولكن يمكنك اتخاذ خطوات لتجنب الإصابة ، مما يقلل في النهاية من خطر الإصابة بالتسمم الدموي. 

عادة ما تكون البكتيريا سببًا للتسمم الدموي ، لكن العدوى الفيروسية يمكن أن تسبب هذه الحالة أيضًا، تشمل هذه الفيروسات جدري الماء والأنفلونزا والتهاب السحايا الفيروسي والالتهاب الرئوي الفيروسي. 

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