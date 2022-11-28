محافظ المنوفية يحل شكاوى المواطنين بإجراءات فورية خلال لقائه اليومي

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية سلسلة لقاءاته اليومية بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام.

استمع المحافظ إلى شكواهم ومتطلباتهم والتى تنوعت بين شكوى مواطن بناحية سرس الليان يتضرر من وجود عمود كهربائي بوسط الشارع وقد وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان بنقل العامود فورا حفاظا على أمن وسلامة المواطنين، وشكوى مواطن بناحية كفر القرنين مركز الباجور يتضرر من القيمة السعرية لتقنين منزله المقام على قطعة أرض أملاك دولة ، وقد أحال المحافظ طلبه إلى الإدارة العامة لأملاك الدولة لإعادة الدراسة وتقييم الأرض والعرض عليه.



وكلف المحافظ مدير مديرية القوى العاملة بدراسة طلب مواطن من ذوى الهمم بناحية منوف يلتمس توفير فرصة عمل له لمساعدته على توفير مصدر رزق دائم له ولأسرته.



كما وجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بدراسة طلب معلمة تلتمس بقائها بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بأشمون وإلغاء قرار انتدابها ، وأخري بمدرسة جنزور الثانوية التجارية ببركة السبع تلتمس نقلها من مديرية التربية والتعليم إلى مديرية التموين مراعاة لظروفهما الصحية الخاصة وبما لايؤثر على سير العمل .



و كلف المحافظ المستشار الهندسي للمحافظة بدراسة طلب مواطن بناحية بنى غريان مركز قويسنا يلتمس إنهاء الإجراءات الخاصة باستخراج ترخيص لقطعة أرض يمتلكها ، وفى لفتة إنسانية أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية لعدد من الحالات الإنسانية مراعاة لظروفهما الإجتماعية والمعيشية الصعبة، يأتى ذلك فى إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.