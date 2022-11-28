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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة فتاة صدمتها سيارة بالطريق الزراعي في المنيا

حادث مروري بالمنيا
حادث مروري بالمنيا

أصيبت فتاة صدمتها سيارة بالطريق الزراعي القاهرة أسوان بالمنيا تم نقلها للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بإصابة الطالبة أسماء. ج 20 سنه باشتباه كسر بالحوض وتم نقلها لمستشفي التأمين الصحي لتلقي العلاج، حيث صدمتها سيارة تمناية أثناء عبورها طريق مصر-أسوان الزراعي السريع أمام كلية طب الأسنان بحي الأخصاص.

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تم تحرير المحضر اللازم بالحادث وتقرر التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وأفادت التحريات الأولية لإدارة البحث الجنائي وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

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