كاتبة: منتدى مصر للإعلام مشرف والجلسات متنوعة..فيديو

كشفت الكاتبة وصانعة المحتوى آية شعيب، تفاصيل وكواليس مشاركتها في فعاليات منتدى مصر للإعلام .

وقالت آية شعيب في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :" تنظيم منتدى مصر للإعلام مشرف وكافة الجلسات كانت متنوعة ومختلفة والحديث بها كان واقعي وحقيقي ".

وأضاف آية شعيب :" الجمهور لا يتمرد، وعلى الإعلام بكافة صوره أن يواكب طلبات ومتطلبات الجمهور".

وتابعت آية شعيب:" لا يمكن لأي فرد أن يعمل في مجال الصحافة أو الإعلام لأنه قد لا يمتلك كافة المقومات".

واكملت آية شعيب:" مش مطلوب من وسائل الإعلام بكافة أشكالها أن تبحث عن التريند كي تتحدث عنه ".