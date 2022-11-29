كاتبة: منتدى مصر للإعلام مشرف والجلسات متنوعة..فيديو

كشفت الكاتبة وصانعة المحتوى آية شعيب، تفاصيل وكواليس مشاركتها في فعاليات منتدى مصر للإعلام .
وقالت آية شعيب في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :" تنظيم منتدى مصر للإعلام مشرف وكافة الجلسات كانت متنوعة ومختلفة والحديث بها كان واقعي وحقيقي ".
وأضاف آية شعيب :" الجمهور لا يتمرد، وعلى الإعلام بكافة صوره أن يواكب طلبات ومتطلبات الجمهور".
وتابعت آية شعيب:" لا يمكن لأي فرد أن يعمل في مجال الصحافة أو الإعلام لأنه قد لا يمتلك كافة المقومات".
واكملت آية شعيب:" مش مطلوب من وسائل الإعلام بكافة أشكالها أن تبحث عن التريند كي تتحدث عنه ".