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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتبة: منتدى مصر للإعلام مشرف والجلسات متنوعة..فيديو

صدى البلد

كشفت الكاتبة وصانعة المحتوى آية شعيب، تفاصيل وكواليس مشاركتها في فعاليات منتدى مصر للإعلام .

 

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إبراهيم عيسى: منتدى مصر للإعلام دليل على قوة المهنة .. فيديو

وقالت آية شعيب في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :"    تنظيم منتدى مصر للإعلام مشرف وكافة الجلسات كانت متنوعة ومختلفة والحديث بها كان واقعي وحقيقي ".

 وأضاف آية شعيب :"  الجمهور لا يتمرد، وعلى الإعلام بكافة صوره أن يواكب طلبات ومتطلبات الجمهور".

وتابعت آية شعيب:" لا يمكن لأي فرد أن يعمل في مجال الصحافة أو الإعلام لأنه قد لا يمتلك  كافة المقومات".

واكملت آية شعيب:" مش  مطلوب من وسائل الإعلام بكافة أشكالها أن تبحث عن التريند كي تتحدث عنه ".

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