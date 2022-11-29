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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيف الجزيري يقاضي لاعب منتخب تونس السابق

صدى البلد

كشف سيف الدين الجزيري، مهاجم المنتخب التونسي ونادي الزمالك المصري، عن قراره بمقاضاة عصام جمعة، لاعب  نسور قرطاج السابق؛ ردًّا على الاتهامات التي وجهها له، بشأن انضمامه لقائمة منتخب بلاده المشاركة في بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وكتب سيف الدين الجزيري عبر حسابه على  موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "من وقت ما بديت قصتي مع الكرة تعوّدت على الكفاح واستأنست بيه لأن والدتي علمتني أنّ طريق الأخلاق يوصّل خير من الطريق القصير اللاأخلاقي".

وتابع نجم منتخب تونس: "اللي حققته واللي لسه هحققه بإذن الله كان وسيكون ولن يكون إلّا بالطّرق الأخلاقية، لا نعمل سياسة ولا ابتزازات ولا علاقات بطرق مشبوهة، يؤلمني إنها أوّل مرة في حياتي يتم اتّهامي بتهمة تكون على لسان واحد من النّاس اللي ألهمتني في وقت من الأوقات إني نكون من هدّافي المنتخب".

وواصل: "لا نقول شيئا بخلاف قوله تعالى: «يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍۢ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًۢا بِجَهَٰلَةٍۢ فَتُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نادِمِينَ».

وأضاف : "بالنّسبة للأحبّاء شكرا على ثقتكم فيا ودفاعكم عليا وما تخافوش هذا مش هيضيّعلي تركيزي ومش هعطيه من طاقتي، والقانون هياخد مجراه..عيب والله".

وكان عصام جمعة نجم المنتخب التونسي، قد قال في تصريحات لبرنامج الدوامة، أن وجيه الجريء شقيق وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، كان السبب في ضم سيف الدين الجزيري لقائمة نسور قرطاج المشاركة في كأس العالم 

أكد مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني يرفض المجازفة بمحمد عبد الغني مدافع الفريق في مباراة المصري المقبلة في الدوري.

وأضاف المصدر أن المدير الفني للفريق الأبيض يرفض الدفع باللاعب في المباريات إلا بعد التأكد من جاهزيته بنسبة 100% بعدما تماثل للشاء من الإصابة في العضلة الأمامية.

ويواصل الزمالك استعداداته  لمباراة المصري المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى الإسكندرية ظهر يوم  الأربعاء المقبل، للانتظام في معسكر مغلق هناك استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي في مسابقة الدوري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا ، خوض المران الختامي بالإسكندرية مساء الأربعاء المقبل استعدادا للمباراة المرتقبة أمام الفريق البورسعيدي.

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