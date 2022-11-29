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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

طلبت 5 ملايين دولار تعويضًا.. أمريكية تقاضي مطعم شهير لسبب غير متوقع

تعويض 5 ملايين دولار..
تعويض 5 ملايين دولار.. امرأة تقاضي مطعم شهير بسبب الت

في أغرب دعوى على الإطلاق، قاضت امرأة في الولايات المتحدة، شركة طعام أمريكية، مقابل 5 ملايين دولار؛ لأن مكرونة المايكرويف والجبن الخاصة بها، استغرقت وقتًا أطول من الوقت المحدد للطهي.

رفعت سيدة أمريكية تدعى «أماندا راميريز» من جنوب فلوريدا، دعوى قضائية في اتهمت فيها شركة كرافت هاينز، الشركة التي تصنع أكواب الجبن، بممارسات تجارية خادعة وغير عادلة.

دعوى قضائية بسبب تأخير الطعام

وزعمت راميريز، أن الشركة انتهكت القانون الفيدرالي، بقولها إن أكواب فيلفيتا التي يمكن تسخينها في الميكروويف والجبن تستغرق 3.5 دقيقة لإعدادها، واستغرقت وقتًا أكثر من ذلك.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست، ادعت أن الشركة انغمست في الدعاية الكاذبة ونشر المعلومات المضللة.

ووفقًا للصحيفة، فقد اتهمت السيدة في الدعوى، الشركة الأمريكية، بالاحتيال، والإعلان الكاذب والمضلل، وانتهاك الضمان الصريح، والإهمال، والتضليل والإثراء غير المشروع، إلى جانب انتهاكات القوانين التي تمنع الممارسات التجارية الخادعة وغير العادلة.

أمريكية طعام دعوى قضائية الميكروويف الولايات المتحدة فلوريدا

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