قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة قطر وهولندا في كأس العالم 2022

أعلنت شبكة "بي إن سبورتس"، نقل مباراة مباراة قطر وهولندا، المقرر لها اليوم، الثلاثاء،في تمام الخامسة مساء، على ملعب البيت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 202، عقب قناتها المفتوحة “beIN Sports HD”.

تردد قناة بي إن سبورتس "المفتوحة":

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كانت شبكة بي إن سبورتس، أعلنت قبل انطلاق بطولة كأس العالم، أنها ستنقل 22 مباراة من بطولة كأس العالم “مجانا”.

قطر ضد هولندا:

ويستهدف منتخب قطر تحقيق فوز شرفي على هولندا في مباراة اليوم، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير، بعد وداع بطولة كأس العالم “رسميا”.

ويشارك منتخب قطر في بطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، حيث يتواجد في مونديال 2022، باعتباره منتخب البلد المستضيف.

وكان منتخب قطر استهل مشواره في بطولة كأس العالم بالخسارة أمام الإكوادور بهدفين دون رد، ثم سقط أمام السنغال 3-1، في ثاني جولات المونديال، ليصبح أول منتخب يودع المونديال “رسميا”.

على الجانب الآخر، يسعى منتخب هولندا، لتحقيق فوزا عريضا على قطر في مباراة اليوم، لحسم صدارة المجموعة الأولى.

وفاز منتخب هولندا على السنغال بثنائية نظيفة في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم 2022، بينما تعادل مع الإكوادور بهدف لمثله في الجولة الثانية.

ويحتل المنختب الهولندي صدارة المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم 2022 برصيد 4 نقاط ويأتي منتخب الإكوادور وصيفا بنفس الرصيد، والسنغال ثالثا بـ 3 نقاط، بينما يتواجد منتخب قطر في المركز الرابع والأخير بدون نقاط.

مجموعات كأس العالم 2022:

المجموعة الأولى: قطر - الإكوادور - السنغال - هولندا.

المجموعة الثانية: إنجلترا - إيران - الولايات المتحدة الأمريكية - ويلز.

المجموعة الثالثة: الأرجنتين - السعودية - المكسيك - بولندا.

المجموعة الرابعة: فرنسا - أستراليا- الدنمارك - تونس.

المجموعة الخامسة: إسبانيا - كوستاريكا - ألمانيا - اليابان.

المجموعة السادسة: بلجيكا - كندا - المغرب - كرواتيا.

المجموعة السابعة: البرازيل - صربيا - سويسرا - الكاميرون.

المجموعة الثامنة: البرتغال - غانا - أوروجواي - كوريا الجنوبية.