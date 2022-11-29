مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح يحتفي بالفائز بجائزة عصام السيد

أقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي، ندوة للاحتفاء بالفائز بجائزة عصام السيد للعمل الأول، وهو المخرج محمد الحضري الفائز بعرض (رطل من اللحم - الرجل الذي أكله الورق)، وذلك بحضور الفنان حمزة العيلي، والناقد محمد الروبي، والفنان ميدو عادل، والدكتور أبو الحسن سلام، والفنان أحمد أبو رحيمة، وأدار الندوة الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر.

وقال جمال عبد الناصر : في البداية أوجه التحية للمخرج الكبير عصام السيد لمنحه تلك الجائزة لمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، ونتمني أن يكون هذا هو نهج كل المسرحيين الكبار الذين لديهم القدرة علي الدعم، مثلما يفعل أيضا الدكتور أبو الحسن سلام والفنان الكبير محمد صبحي، والفنان الإماراتي أحمد أبو رحيمة، وجائزة عصام السيد منحت هذا العام للمخرج محمد الحضري الطالب في قسم المسرح جامعة حلوان ، وفاز محمد الحضري من قبل بجائزة أفضل ممثل في مهرجان نجوم المسرح.

ومن جانبه، قال الناقد محمد الروبي أحد أعضاء لجنة تحكيم مسابقة عصام السيد: كان من حظي أن معي اثنان من الفنانين الكبار في اللجنة وهما الفنان حمزة العيلي والمخرج ناصر عبد المنعم، وعندما بدأنا في الفرز اتفقنا أن نختار مخرجا لديه قدرة علي التفكير ونراهن عليه، ووقع الاختيار علي محمد الحضري ، ومن حظي أنني رأيت هذا العرض علي خشبة المسرح وبعد العرض طلبت التواصل مع المخرج لأنني رأيت عرضا مختلفا ورؤية مختلفة".

وقال المخرج محمد الحضري: "سعيد أن مهرجان شرم الشيخ للمسرح أتاح لي فرصة التواجد بين قامات مسرحية كبيرة، متابعا: طوال الوقت في الجامعة لدى أزمة مع نوعية العروض التي تقدم ولا تنتمي لنا كشباب، ثم عملت بالمركز القومي للترجمة وتحولت لآلة ونظام يومي قاتل وممل، ولكن أحببت تلك المسرحية وبحثت عن الشكل الملائم لأقدم به تلك الشخصية، ودرست المسرحية جيدا واستخرجت منها محاور، وبدأت أحدد الصفات الموجودة في بطل المسرحية، وأحيانا تكون المنهجية المفرطة غير صحيحة، فكنت أبحث على ما القضية أو الأزمة التي أريد أن أقدمها، شعرت أني أريد تقديم قضايا بمعاير مختلفة وأسعى جاهدا ان يشارك العرض في كل المهرجانات".

وقال الناقد باسم صادق: "حينما تقابلت مع محمد الحضري لأول مرة جذبني شغفه وإخلاصه، وطلب مني أن اساعده في النص، وبالفعل جمعتنا جلسات عمل لاحظت فيها أنه دقيق جدا وكنت فخورا به أنه لديه حلم ويصر عليه، وكان متميزا جدا وحصل على جائزة أفضل ممثل في مهرجان نجوم المسرح".

وقال ميدو عادل لـ محمد الحضري: "وجودك مشرف ودفعة لكل الشباب الذين لديهم أمل، متابعا: "أتمنى أن يكون مهرجان شرم الشيخ للمسرح موجودا طوال السنة وأتمني من كل الأساتذة الكبار دعم المهرجان حتى يكون اكبر مما هو عليه".

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