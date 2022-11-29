دعوات في أمريكا لنشر قوات الجيش علي حدود المكسيك.. ماذا يحدث؟

دعا زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، إلى نشر قوات الجيش الأمريكي على الحدود الأمريكية المكسيكية.

وقال مكارثي بعد حضور اجتماع للرئيس الأمريكي مع قادة الكونجرس، "الوضع سيء للغاية لدرجة أننا بحاجة لنشر الجيش إلى جانب حرس الحدود حتى نتمكن من التنافس مع هذه الكارتلات."

وطالب مكارثي مرة أخرى استقالة وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مالوركاس ووعد بأنه اعتبارًا من 3 يناير، اليوم الأول للكونجرس الجديد، ببدء تحقيق في الوضع على الحدود الجنوبية، التي دخل من خلالها حوالي مليوني مهاجر غير شرعي إلى الولايات المتحدة في غضون عام.

واعتبارًا من العام المقبل، سيصبح الجمهوريون الأغلبية في مجلس النواب بالكونجرس، وقد يتولى مكارثي منصب رئيسه.