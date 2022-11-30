المسلماني: رئيس وزراء بريطانيا يتماثل مع الموقف الأمريكي تجاه الصين وروسيا

أكد أحمد المسلماني الكاتب والمحلل السياسي، أن رئيس وزراء بريطانيا يتماثل مع الموقف الأمريكي تجاه الصين وروسيا .

وقال أحمد المسلماني في حواره في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" أمريكا تتخذ موقف صارم من روسيا وبالتالي بريطانيا تساند موقف أمريكا ".

وأضاف احمد المسلماني :" أمريكا وبريطانيا يظهرون وكأنهم وزارة خارجية واحدة ولديهم نفس السياسة الخارجية ".

واكمل احمد المسلماني :" هناك مسافة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في الموقف السياسي وبريطانيا تسير على نفس الموقف الأمريكي ".

ولفت احمد المسلماني:" التليفزيون الصيني كان يبث من بريطانيا وبريطانيا أوقفت البث والصين ردت بوقف بث بي بي سي من الصين ".