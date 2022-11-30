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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المسلماني: رئيس وزراء بريطانيا يتماثل مع الموقف الأمريكي تجاه الصين وروسيا

أحمد المسلماني
أحمد المسلماني

أكد أحمد المسلماني الكاتب والمحلل السياسي، أن  رئيس وزراء بريطانيا يتماثل مع الموقف الأمريكي تجاه الصين وروسيا .

 

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وقال أحمد المسلماني في حواره في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" أمريكا تتخذ موقف صارم من روسيا وبالتالي بريطانيا تساند موقف أمريكا ".

 

وأضاف احمد المسلماني :"  أمريكا وبريطانيا  يظهرون  وكأنهم وزارة خارجية واحدة ولديهم نفس السياسة الخارجية ".

 

 واكمل احمد المسلماني :"  هناك مسافة بين  الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في الموقف السياسي وبريطانيا تسير على نفس الموقف الأمريكي ".

 

 ولفت احمد المسلماني:"  التليفزيون الصيني كان يبث من بريطانيا وبريطانيا أوقفت البث والصين ردت بوقف بث بي بي سي من الصين ".

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