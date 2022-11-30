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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة| سيدة تشجع ابنها على الغش بطريقة غريبة.. وزوجة محمد زيدان تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، عددًا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

خدعة أم حقيقة .. سيدة تشجع ابنها على الغش بطريقة غريبة

انتشر مقطع فيديو على السوشيال ميديا بصورة كبيرة بسبب حالة التعجب مما تدعو له صاحبة المقطع حيث أنها تحرض ابنها على الغش فى التعامل مع زملائه وفى المواد الدراسية.

وتحير بعض نشطاء السوشيال ميديا من حقيقة هذا الفيديو حيث أن تحريض الأم للأطفال على هذا الفعل يعد أمر كارثي وتمنى متابعي السوشيال ميديا أن يكون هذا الفيديو مجرد خدعة.

بعد شائعة زواجها من حمو بيكا.. صور أثارت الجدل لـ سارة خليفة طليقة كهربا|شاهد

انتشرت شائعة بارتباط الإعلامية سارة خليفة بمؤدي المهرجانات حمو بيكا بعد انتشار مقطع فيديو لهما خلال مطاردة أحد المعجبين بأحد المولات، ومحاولة التقاط صورة معهما، فمن هي سارة خليفة.

وتميل سارة خليفة إلى اختيارها الملابس الجريئة من الفساتين القصيرة اللامعة والملابس الكاجوال من هافستومك مكشوف البطن والبنطلونات الممزقة.

وتظهر دائما بإطلالات مثيرة مواكبة لعصر الموضة وهو ما يميزها عن غيرها.

بـ فستان ملفت ..زوجة محمد زيدان تستعرض جمالها فى أحدث ظهور لها

حرصت  ميناس زوجة محمد زيدان لاعب كرة القدم السابق على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصورو الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.
وتألقت زوجة محمد زيدان ،  بإطلالة جذابة مرتدية فستانا باللون البينك  مكشوف الاكتاف والصدر ، وهوما جعل اطلالتها مميزة كشفت عن جمالها واناقتها.
وتركت شعرها الأشقر منسدلًا بطريقة تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى الميكاب على اللون الأزرق فوق العيون والرموش السوداء وأحمر شفاه باللون الروز .

نشطاء السوشيال ميديا الإعلامية سارة خليفة زوجة محمد زيدان حمو بيكا الملابس الجريئة

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