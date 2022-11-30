بعد تهديده لـ ميسي.. تايسون يتوعد ملاكمًا مكسيكيًا |تفاصيل

تحدى مايك تايسون، الملاكم الأمريكي الشهير، ملاكماً مكسيكياً، بعد توعد الأخير للأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بسبب واقعة قميص المكسيك في غرفة خلع الملابس.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي صورة للأرجنتيني ليونيل ميسي، وهو يدهس على قميص منتخب المكسيك مما أثار غضب الملاكم المكسيكي ألفاريز كانيلو.

وقال مايك تايسون في تصريحات صحفية: “هناك شخص يدعى ألفاريز كانيلو يُهدد ميسي، إذا تجرأ على لمسه فسيتعين علي العودة إلى الحلبة”.

أرجنتين ميسي يفوز على المكسيك

وكان منتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي قد نجح في الفوز على المكسيك بهدفين مقابل لاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.