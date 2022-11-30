زيدان يرفع علم مصر من ملاعب كأس العالم فى قطر .. شاهد

نشر النجم المصري محمد زيدان لاعب منتخب مصر السابق صوراً وهو يرفع علم مصر من مدرجات ملاعب كأس العالم قطر 2022 .

وعلق محمد زيدان على الصورة قائلا “مصر ، كأس العالم قطر 2022 ”.

وتأهل منتخب إنجلترا لدور الـ16 لبطولة كأس العالم 2022 بقطر وذلك بفوزه على منتخب ويلز بثلاثية نظيفة في المواجهة التي جرت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للمسابقة.

وتأهل منتخب السنغال لثمن نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، بفوزه على الإكوادور بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "خليفة الدولي”، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.