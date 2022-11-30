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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تهديد خطير.. كوريا الجنوبية تعلن اختراق طائرات صينية وروسية لمجالها الجوي

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

أعلن جيش كوريا الجنوبية أن طائرات حربية روسية وأخرى صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي الكورية الجنوبية، من دون إخطار مسبق.

 

وفي التفاصيل، نقلت وكالة أنباء "يونهاب" عن الجيش الكوري الجنوبي أن طائرات حربية روسية وصينية دخلت إلى ما تسمى بمنطقة الدفاع الجوي الكورية الجنوبية، من دون إخطار مسبق لسيئول، مشيرة إلى أن الحديث يدور حول طائرتين صينيتين وست طائرات روسية.

 

يشار إلى أن روسيا سبق أن لفتت عدة مرات إلى أن "منطقة تحديد الدفاع الجوي" أنشأتها سيئول من جانب واحد ولا تفرض التزامات قانونية على الدول الأخرى، فيما صرّحت السفارة الروسية لدى كوريا الجنوبية بأن طلعات الطيران الروسية تتوافق مع المعايير الدولية.

ولم يصدر إلى الآن أي تعليق من الجانبين الروسي أو الصيني على هذه الأنباء.

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