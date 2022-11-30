أقل من 125 ألف درهم| 5 سيارات عائلية في الإمارات

يفضل المواطنين الإماراتيين شراء السيارات العائلية، لذلك يضم السوق الإماراتي للسيارات أنواع مختلفة من إصدارات السيارات العائلية موديل 2022، ويستخدم الإماراتيين هذه السيارات في التسوق والذهاب للترفيه مع عائلاتهم، وبالإضافة الي أن تلك الطرازات تمتلك إمكانيات حديثة وأدوات ترفيه مختلفة لتوفر اكبر قدر من الراحة للركاب .

يقدم موقع صدى البلد قائمة بـ 5 سيارات عائلية في الإمارات :

1-ميتسوبيشي مونتيرو موديل 2022

تحصل سيارة ميتسوبيشي مونتيرو علي قوتها من محرك سعة 3000 سي سي، ينتج عزم اقصي للدوران 285 نيوتن/ متر، وقوة حصانيه تصل الي 215 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيك، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 9.7 ثانية، وتستهلك 13.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة، وتصل سعة خزان الوقود الي 70 لتر .

ميتسوبيشي مونتيرو موديل 2022

تبدأ أسعار سيارة ميتسوبيشي مونتيرو من 79 ألف درهم إماراتي، وتصل الي 130 ألف درهم إماراتي .

2-شيفروليه اكوينوكس موديل 2022

تستمد سيارة شيفروليه اكوينوكس قوتها من محرك سعة 2000 سي س تيربو، ينتج عزم اقصي للدوران 352 نيوتن/ متر، وقوة حصانية تصل الي 252 حصان، مزود بعلبة تروس أوتوماتيك، وتصل سعة خزان الوقود الي 59 لتر ، وتستهلك السيارة 6.2 لتر لقطع مسافة 100كم/ ساعة، وتتسارع السيارة من وضع السكون حتي سرعة 100 كم/ ساعة في مدة زمينه قدرها 8 ثواني.

شيفروليه اكوينوكس موديل 2022

تقدم سيارة شيفروليه اكوينوكس بأسعار تبدأ من 82 ألف درهم إماراتي، ويصل الي 118 ألف درهم إماراتي .

3-ماكسيس D90 موديل 2022

تمتلك سيارة ماكسيس D90 محرك سعة 2000 سي سي تيربو، ينتج عزم اقصي للدوران يصل الي 350 نيوتن/ متر، وقوة حصانيه تصل الي 225 حصان، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 175 كم/ ساعة، وتستهلك السيارة 9.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة، وتصل سعة خزان الوقود الي 75 لتر .

ماكسيس D90 موديل 2022

تعرض سيارة ماكسيس D90 موديل 2022 بسعر يبدا من 84 ألف درهم إماراتي، ويصل الي 119 ألف درهم إماراتي.

4-سوبارو اوت باك موديل 2022

تستخدم سيارة سوبارو اوت باك محرك سعة 3600 سي سي، ينتج عزم دوران يصل الي 350 نيوتن/ متر، وقوه حصانيه تصل الي 257 حصان، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيك، تصل سعة خزان الوقود الي 60 لتر ، وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتي سرعة 100 كم/ ساعة في مدة قدرها 7.6 ثانية، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 235 كم/ ساعة، وتستهلك السيارة 9.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة.

سوبارو اوت باك موديل 2022

تأتي سيارة سوبارو اوت باك بسعر يبدأ من 114 ألف درهم إماراتي، ويصل الي 135 ألف درهم إماراتي .

5-كيا تيلورايد موديل 2022

تظهر سيارة كيا تيلورايد بمحرك سعة 3800 سي سي، وينتج عزم اقصي للدوران 355 نيوتن، وقوه حصانيه تصل الي 291 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون 6 سرعات ، وتستهلك السيارة 7.8 لتر لقطع مسافة 100كم/ ساعة.

كيا تيلورايد موديل 2022

يتراوح سعر سيارة كيا تيلورايد من 123 ألف درهم إماراتي، ويصل الي 175 ألف درهم إماراتي .