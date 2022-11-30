أشهر الأكلات ضمن قائمة اليونسكو.. طريقة تحضير الكسكسي بالخطوات

تحفل قائمة اليونسكو بالعديد من أشكال التراث الثقافية للدول المختلفة، كما يتم تحديث هذه القائمة سنويًا، لكن لا يوجد الكثير من الأشخاص الذين يعرفون القائمة التي تضم المأكولات والمشروبات التراثية للدول، والتي أدرجتها اليونسكو لتكون تراثية، ومن أشهر الأكلات التي تضمها منظمة اليونسكو هو الكسكسي.

ويعد الكسكسي من الأكلات المنتشرة في العديد من البلدان، ويتم تقديم الكسكسي بالكثير من الطرق المختلفة والشهية سواء كان حلوا أو حادقا.

مقادير الكسكسي

1 كيلو دقيق

نصف ملعقة صغيرة ملح

1 ونصف كوب ماء

نصف كوب سمن مذاب

طريقة تحضير الكسكسي

1. في الخلاط ضعي الدقيق والملح ثم شغلي الخلاط على سرعة متوسطة مع إضافة الماء بالتدريج وعلى دفعات إلى أن تتشرب العجينة بالماء وتتكتل وتكون كرات صغيرة.

2. أحضري مصفاة معدنية ناعمة، وضعيها على صينية، ثم ضيفي مقدار من العجينة في المصفاة، بباطن الكف ابدأي بالضغط على العجينة مع التحريك بحركة دائرية لتخرج عجينة الكسكسي من ثقوب المصفاة على شكل كرات صغيرة.

3. أحضري الإناء الخاص بطهي الكسكسي، املأي الإناء السفلي بكمية وفيرة من الماء، ضعي القدر على نار متوسطة.

4. أحضري قطعة بيضاء من قماش الشاش أو القماش الرقيق جدا، ضعي قطعة القماش في القدر العلوي الذي يحتوي على ثقوب، وأضيفي السمن المذاب على كرات الكسكسي، وبأطراف أصابعك قلبي الكسكسي مع السمن لتتغطى الحبوب كلها بالسمن.

5. ضعي الكسكسي في قطعة القماش في القدر ذي الثقوب، اثني أطراف القماش على الكسكسي، ثم ضعي القدر على القدر السفلي الذي يحتوي على الماء الساخن، وغطي القدر العلوي.

6. دعي الكسكسي يطهى لمدة 10 دقائق فقط، ثم أبعدي القدر العلوي عن القدر السفلي، أمسكي بطرف قطعة القماش وحركيها بخفة لتتفكك كرات الكسكسي عن بعضها البعض.

7. رشي السكر البودرة وجوز الهند على الوجه وقدميه.