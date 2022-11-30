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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نانسي عجرم تحيي حفلا في القرية العالمية بـ دبي.. 12 ديسمبر

نانسي عجرم
نانسي عجرم

تستعد الفنانة نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي ساهر لها، يوم الاثنين 12 ديسمبر المقبل، في القرية العالمية بمدينة دبي الإماراتية، ضمن موسم الحفلات هناك.

وكشفت شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات، عبر حسابها الرسمي بتطبيق “إنستجرام”، عن بوستر حفل نانسي عجرم، المرتقب في الساعة التاسعة مساء يوم 12 ديسمبر، بتوقيت الإمارات. 

حفل نانسي عجرم بموسم الرياض

كما تنتظر الفنانة نانسي عجرم إحياء حفل غنائي ساهر لها مع الفنان وائل كفوري، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك يوم 7 ديسمبر المقبل. 

وأعلنت شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات، عبر حسابها الرسمي بتطبيق “إنستجرام”، عن طرح تذاكر حفل الفنانة نانسي عجرم والفنان وائل كفوري، المرتقب يوم 7 ديسمبر المقبل، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

أعمال نانسي عجرم 

حصدت الفنانة نانسي عجرم، 3 ملايين و750 ألف مشاهدة، مقتربة من الـ4 ملايين، بأحدث أغنية لها «150» بعد يوم واحد فقط من طرحها على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وتمكنت نانسى عجرم من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك من خلال أغنيتها الجديدة “150”.

الأغنية حققت أكثر من نصف مليون مشاهدة بعد أن تم طرحها منذ ما يقرب من 3 أيام، وهى باللهجة اللبنانية.

وكانت المطربة اللبنانية “نانسى عجرم”، طرحت كليب 150 عبر قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”، وتعاونت في الكليب مع المخرجة ليلي كنعان، وتم تصويره فى لبنان بعدد من الأماكن المتفرقة هناك.

وحرصت نانسي عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة خلال إحيائها حفلا غنائيا في استاد القاهرة.

أغاني ألبوم نانسي عجرم الجديد

احتفلت الفنانة نانسي عجرم بوصول أحدث أغانيها “سلامات” إلى 10 ملايين مشاهدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت نانسي عجرم صورة لها، مرتدية جامبسوت من اللون البيج، مع نظارة شمس باللون الأسود، تاركة شعرها القصير منسدلا على كتفيها.

وعلقت عجرم على الصورة، كاتبة: “10 ملايين مشاهدة لـ سلامات على يوتيوب، شكرا على حبكم ودعمكم”.

نانسي عجرم الفنانة نانسى عجرم حفل نانسي عجرم دبي الامارات

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