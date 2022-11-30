عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أشد قيود كورونا في العالم.. الصين تتخذ إجراءات جديدة

كورونا الصين
كورونا الصين

أعلنت مدينتا قوانجتشو وتشونجتشينج العملاقتان في الصين عن تخفيف قيود فيروس كورونا، اليوم الأربعاء، بعد يوم من اشتباك المتظاهرين في جنوب قوانجتشو مع الشرطة وسط سلسلة من الاحتجاجات ضد أشد قيود فيروس كورونا في العالم.

وأصبحت المظاهرات، التي امتدت خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى شنجهاي وبكين وأماكن أخرى، عرضًا لتحدي الجمهور بشكل غير مسبوق منذ أن تولى الرئيس شي جين بينغ السلطة في عام 2012.

وقال مسؤول بالمدينة إن مدينة تشونجتشينج الجنوبية الغربية ستسمح للمصابين بـ فيروس كورونا، الذين يستوفون شروطًا معينة، بالحجر الصحي في المنزل.

كما أعلنت مدينة قوانجتشو، بالقرب من هونج كونج، عن تخفيف القيود، ولكن مع وجود أرقام قياسية للحالات على مستوى البلاد، يبدو أن هناك احتمالية ضئيلة لحدوث تحول كبير في سياسة “صفر كوفيد” التي قال شي إنها تنقذ الأرواح وأعلن أنها واحدة من إنجازاته السياسية.

ويعتقد بعض المتظاهرين وخبراء الأمن الأجانب أن وفاة الرئيس السابق جيانج زيمين، الذي قاد البلاد لمدة عشر سنوات من النمو الاقتصادي السريع بعد حملة تيانانمين في عام 1989 ، قد تصبح نقطة تجمع جديدة للاحتجاج بعد ثلاث سنوات من الوباء.

قال راي لي، العامل بشركة طبية في شنجهاي، وهو في العشرينات من عمره، إن جيانج كان يُقارن في بعض الأحيان بشكل إيجابي بشي، نظرًا لمهاراته على المسرح الدولي والانفتاح النسبي على الغرب.

عند الإعلان عن رفع عمليات الإغلاق في أجزاء من مدينة قوانجتشو، المدينة التي تضررت بشدة من الموجة الأخيرة من الإصابات، لم تذكر السلطات الاحتجاجات ، وظلت المنطقة التي اندلعت فيها أعمال العنف يوم الثلاثاء تحت سيطرة مشددة.

بسبب الصين .. دولة أوروبية تحذر حلف الناتو

بعد انتقادات لتصنيع بعضها في الصين.. زيادة وتيرة إنتاج تمائم أولمبياد 2024 بفرنسا

في أحد مقاطع الفيديو لتلك الاشتباكات التي نُشرت على تويتر، تقدم العشرات من أفراد شرطة مكافحة الشغب يرتدون بدلات واقية بيضاء ويحملون دروعًا فوق رؤوسهم، متقدمين في التشكيل على ما يبدو أنه قد تم هدم حواجز الإغلاق أثناء تحليق الأشياء عليهم.

وشوهدت الشرطة في وقت لاحق وهي ترافق صفًا من الأشخاص المقيدين.

وتحققت رويترز من أن مقاطع الفيديو تم تصويرها في منطقة هيتشو في قوانجتشو، التي شهدت اضطرابات مرتبطة بفيروس كورونا قبل أسبوعين، لكنها لم تتمكن من تحديد موعد التقاط المقاطع أو التسلسل الدقيق للأحداث وما أشعل الاشتباكات.

وقالت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي إن الاشتباكات وقعت ليل الثلاثاء وسببها خلاف على قيود الإغلاق.

وقدرت صحيفة تشاينا ديسنت مونيتور، التي تديرها مؤسسة فريدوم هاوس الممولة من الحكومة الأمريكية، أن ما لا يقل عن 27 مظاهرة وقعت في جميع أنحاء الصين من السبت إلى الاثنين. 

وقدر مركز أبحاث ASPI الأسترالي 43 احتجاجًا في 22 مدينة.

فيروس كورونا كورونا هونج كونج الصين الحجر الصحي قيود كورونا كورونا في العالم كورونا الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. الفيفا يعاقب منتخب السنغال

الدولار الأمريكي يقترب من أكبر تراجع منذ 2010.. تفاصيل

ارتفاع سعر الذهب الآن .. ومفاجأة في عيار 21

بائعة البخور .. قتلها عشيقها أثناء ممارسة علاقة آثمة وألقى جثتها بالقمامة

ألقاها عارية بصندوق قمامة.. سيدة الجيزة قتلها عشيقها وهي في أحضانه بالمخزن|ما القصة؟

الاستغناء عن كهربا.. خالد الغندور يوجّه رسالة شديدة اللهجة لـ مسئولي الأهلي

قبل محاكمتها.. معلومات لا تعرفها عن هبة قطب| من هو زوجها ؟

نزلت 13 جنيها.. تعرف على الأسعار الجديدة للفراخ والبيض للمستهلك

موضوعات متعلقة

لقاء استخباراتي رفيع .. روسيا تكشف تفاصيل اجتماع مع أمريكا

عن قرب.. لقطات مذهلة لثوران أكبر بركان في العالم |صور

خطر يهدد الغرب.. روسيا تحذر من اتخاذ حلف الناتو قرارات متهورة

روسيا: الغرب يدفع أوكرانيا لمواصلة الحرب.. وتطور الناتو السريع مقلق

بسبب الصين .. دولة أوروبية تحذر حلف الناتو

مرض في القلب.. أوكرانيا تكشف تفاصيل إصابة وزير خارجية روسيا بمشكلة صحية

أثارت جدلا واسعا.. رئيس الشيشان يرد على تصريحات البابا فرنسيس

أسعار النفط تصل لمستويات تاريخية.. روسيا تشعل أزمة خطيرة في أوروبا

ترشيحاتنا

انتحار فني ووقاحة.. ماجدة خيرالله تعلق على إعادة تقديم سيدتي الجميلة بموسم الرياض

زلزال 5.8 ريختر يضرب إيران

الرئيس يفتتحها غدا| كل ما يخص المرحلة الأولى من مشروع المنصورة الجديدة

لقاء استخباراتي رفيع .. روسيا تكشف تفاصيل اجتماع مع أمريكا

تعادل سلبي في الشوط الأول بين الدنمارك وأستراليا بكأس العالم

الزراعة: توزيع 70 طن تقاوي شعير ومائة ألف شتلة زيتون بالمجان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخطرها السكتة الدماغية.. مضاعفات خطيرة لـ فيروس كورونا عند الأطفال

فستان البحر.. نسرين طافش تثير ضجة على الشاطئ| شاهد

فورية| دراسة تكشف أضرار ضربات الرأس في كرة القدم

لوك جديد.. شام الذهبي تثير الجدل بظهورها الأخير | شاهد

فيديو

عودة 100 مسافر من مطار القاهرة .. التفاصيل الكاملة لأزمة باركود المعتمرين

تحذير هام من الأمم المتحدة.. هل أصبح الإيدز وباء عالميا؟

وليمة المونديال..تعرف على قصة صورة أشعلت مواقع التواصل في كأس العالم.. فيديوجراف

حقيقة انتشار حالات مصابة بوباء الالتهاب السحائي بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

اﻟﻤﺰﻳﺪ