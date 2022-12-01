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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس مدينة المنصورة الجديدة: لدينا 19130 وحدة إسكان اجتماعي ومتوسط وفاخر وفيلات

المنصورة الجديدة
المنصورة الجديدة

وجه ياسر كحلة نائب رئيس جهاز مدينة  المنصورة الجديدة،  الشكر والتقدير للرئيس السيسي على دعمه لانشاء المدن الجديدة التي تحقق التنمية الشاملة .

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إسكان اجتماعي وسياحي.. ياسر كحلة: المنصورة الجديدة مدينة متكاملة

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الرئيس يفتتحها غدا| كل ما يخص المرحلة الأولى من مشروع المنصورة الجديدة

وقال ياسر كحلة، في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن: "الدولة استثمرت  مبالغ لا تقل عن 20 مليار جنيه في المرحلة الأولى من المدينة ".

 وتابع ياسر كحلة:"  لدينا إسكان اجتماعي واسكان متوسط وإسكان فاخر وفيلات بإجمالي 19130 وحدة سكنية ".

 واكمل ياسر كحلة:"  مدينة المنصورة الجديدة مدينة متكاملة ولدينا 2 مدرسة تعليم أساسي ومدرسة دولية ومركز صحي ومركز إطفاء وشرطة و 8 أسواق تجارية  و5مساجد و2 كنيسة ".

 ولفت ياسر كحلة إلى ان: "جامعة المنصورة الجديدة مقامة على مساحة 127 فدانا، وتضم 8 كليات "، مضيفا:" لدينا تنوع في أنماط الإسكان ومتاح لكل المستويات ".

وواصل ياسر كحلة:" 58 عمارة  إسكان إجتماعي تم الانتهاء منها بالكامل في المنصورة الجديدة ، ولدينا 196 عمارة في سكن مصر ".

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