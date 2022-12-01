رئيس مدينة المنصورة الجديدة: لدينا 19130 وحدة إسكان اجتماعي ومتوسط وفاخر وفيلات

وجه ياسر كحلة نائب رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، الشكر والتقدير للرئيس السيسي على دعمه لانشاء المدن الجديدة التي تحقق التنمية الشاملة .

وقال ياسر كحلة، في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن: "الدولة استثمرت مبالغ لا تقل عن 20 مليار جنيه في المرحلة الأولى من المدينة ".

وتابع ياسر كحلة:" لدينا إسكان اجتماعي واسكان متوسط وإسكان فاخر وفيلات بإجمالي 19130 وحدة سكنية ".

واكمل ياسر كحلة:" مدينة المنصورة الجديدة مدينة متكاملة ولدينا 2 مدرسة تعليم أساسي ومدرسة دولية ومركز صحي ومركز إطفاء وشرطة و 8 أسواق تجارية و5مساجد و2 كنيسة ".

ولفت ياسر كحلة إلى ان: "جامعة المنصورة الجديدة مقامة على مساحة 127 فدانا، وتضم 8 كليات "، مضيفا:" لدينا تنوع في أنماط الإسكان ومتاح لكل المستويات ".

وواصل ياسر كحلة:" 58 عمارة إسكان إجتماعي تم الانتهاء منها بالكامل في المنصورة الجديدة ، ولدينا 196 عمارة في سكن مصر ".