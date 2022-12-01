حدث ليلا.. الذهب يقفز بجنون نحو 1800 جنيه.. تحذير شديد اللهجة من رابطة الأندية وعقوبات صارمة على الجماهير

نشر صدى البلد على مدار الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى

أول تعليق لتركي آل الشيخ على خروج السعودية من مونديال قطر

وجه تركى ال الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه رسالة الي المنتخب السعودي و ذلك بعد خروجه من كأس العالم، عبر حسابه علي تويتر ".



انخفاض كبير في سعر الدولار العالمي

انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأجنبية أمام ست عملات رئيسية، في أحدث التعاملات 0.40% إلى 106.41، وذلك بعد أن أظهر تقرير التوظيف الوطني أن الوظائف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة زادت بأقل كثيرا من المتوقع في نوفمبر، مما يشير إلى تراجع الطلب على العمالة وسط ارتفاع أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات أخرى أيضا أن فرص العمل الجديدة في الولايات المتحدة تراجعت في أكتوبر.



ارتفاع كبير في أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط، مساء أمس الأربعاء، وذلك بعد أن كشفت أرقام حكومية عن تدهور مخزون الولايات المتحدة، في حين سارع المتعاملون إلى شراء الخام وسط حالة من التفاؤل بأن تخفف الصين من قيود مكافحة فيروس كورونا.



رقم خرافى.. تعرف على قيمة صفقة انتقال رونالدو إلى النصر السعودي

أعلن الإعلامي عمر ربيع ياسين اقترب كريستيانو رونالدو، نجم البرتغال، من التوقيع الرسمي لنادي النصر السعودي، مقابل عرض خيالي، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.



وزير الدفاع الأمريكي يحذر تركيا من شن عملية عسكرية جديدة في سوريا

أعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يوم الأربعاء، عن "معارضته القوية" لعملية عسكرية تركية جديدة في سوريا.



تحذير شديد اللهجة من رابطة الأندية وعقوبات صارمة على الجماهير.. فيديو

قال أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، إن هناك عقوبات مغلظة ستوقع على الجماهير المشاغبة في المدرجات قد تصل إلى المنع من حضور المباريات مدى الحياة.



الذهب يقفز بجنون نحو 1800 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، مرة آخرى بعد أن هبطت الثلاثاء وظلت حتى بداية التعاملات أمس الأربعاء، ووصل سعر الجرام عيار 24 اليوم إلى حوالي 1800 جنيه بالمصنعية والدمغة والضريبة لبعض المشغولات.



لم أصل طوال اليوم فكيف أقضي في اليوم التالي .. الإفتاء توضح

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “كنت متعبا ولم أصل طوال اليوم فكيف أقضي هذه الصلوات فى اليوم التالي؟”.



9 إصابات إثر حريق على متن حاملة طائرات أمريكية

أصيب 9 أشخاص، إثر اندلاع حريق اندلع على متن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" التي تقوم بمناورة قبالة كاليفورنيا.



حكم قراءة القرآن من التليفون المحمول.. هل مثل ثواب المصحف؟

حكم قراءة القرآن من التلفون المحمول، نعلم جيدا أن قراءة حرف من القرآن الكريم بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، وقراءة القرآن من المصحف جائز شرعًا، وأجره مثل أجر القراءة من المصحف، لكن القراءة من المصحف يستلزم ويشترط فيه الوضوء، أما القراءة من التلفون المحمول ليس شرطًا الوضوء.. وفي حكم قراءة القرآن من التلفون المحمول في السطور التالية.





خبير أمن معلومات يحذر: لا ترسلوا صورا أو بيانات على واتساب

أكد محمد الحارثي خبير أمن المعلومات، أن حجم المعلومات عن تسريب بيانات مستخدمي تطبيق واتساب ليست دقيقة حتى الأن .

