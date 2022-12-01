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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس العالم 2022.. أول استقالة رسمية لمدير فني بعد وداع المونديال

كأس العالم
كأس العالم

 أعلن المدير الفني الأرجنتيني تاتا مارتينو، رحيله رسميا عن قيادة منتخب المكسيك، بعد وداع بطولة كأس العالم 2022.

وودع منتخب المكسيك، بطولة كأس العالم 2022، رغم الفوز على السعودية بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

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وقال مارتينو:" أنا المسؤول الأول عن الخيبة والإحباط بوداع بطولة كأس العالم".

أضاف:" عقدي انتهى كمديرا فنيا لمنتخب المكسيك، مع صافرة نهاية السعودية، وليس لدي شيء آخر لأقوله".

أهداف مباراة المكسيك والسعودية:

جاء الهدف الأول عن طريق هنري مارتين في الدقيقة 47، ثم أضاف لويس شافيز، الهدف الثاني في الدقيقة 52.

وسجل منتخب المكسيك هدفا ثالثا؛ كاد أن يؤهله لدور الـ 16 عن طريق أوريل أنتونا في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، ولكن تم إلغاؤه.

فيما سجل هدف منتخب السعودية الوحيد، اللاعب سالم الدوسري في الدقيقة 95.

وتعرض على آل بليهي للإصابة في الدقيقة 37؛ ليغادر أرضية الملعب، ودخل بدلاً منه اللاعب رياض شراحيلي.

وبهذه النتيجة، يودع منتخبا المكسيك والسعودية بطولة كأس العالم، الأول في المركز الثالث من المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، والأخضر السعودي متذيلاً الترتيب برصيد 3 نقاط.

 

 

كأس العالم كأس العالم 2022 مارتينو المكسيك السعودية

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