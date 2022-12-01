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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حتى لا يستمر لعقود.. برلماني يطالب بمواجهة حقيقية لملف النمو السكاني

النمو السكاني
النمو السكاني

أشاد النائب أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب، بما شهدناه من إنجاز أثناء افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لمدينة المنصورة الجديدة، التي تأتي في إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة في تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية وتعتبر أحد شرايين التنمية فى ساحل مصر الشمالى.

وثمن النائب أحمد سعد نويصر، حديث الرئيس الذى يحث المواطنين على العمل، حيث قال الرئيس  السيسي: “الجميع مطالب أن يعلم لماذا تم الوصول لهذه الحالة من الزيادة السكانية، وعلى الجميع أن يعمل على نفسه، ولا يلقي الموضوع على الدولة”.

كما أشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية ما تحدث عنه رئيس الجمهورية من خطورة النمو السكانى، الذى يأكل كل مقدرات البلد بما في ذلك مؤسساتها سواء المؤسسات الدينية أو الصحية أو التعليمية، مضيفا أن الحال العمراني للمدن السكنية في مصر من مائة عام أفضل.

وطالب النائب أحمد سعد نويصر، بضرورة مواجهة حقيقية لملف النمو السكاني حتى لا يكون هذا الملف المستمر لعقود طويلة سبباً فى تدنى الأوضاع الاقتصادية، مؤكدا أن الانفجار السكاني أشبه بحالة انتحار جماعي والمستقبل ينذر بالخطر بسبب أزمة الانفجار السكاني، مشيرا إلى أن عدد السكان يزداد بشكل غير منضبط وعشوائي، وهذا تهديد لسلم المجتمع.

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