عملية تجميل ولا فوتوشوب.. بشرى تثير الجدل في أحدث ظهور

نشرت الفنانة بشرى، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كاجوال.

وتألقت بشرى، مرتديه تي شيرت بسيط باللون الرمادي، ونسقت معه جاكيت جينز باللون الازرق ليتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت بشرى في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما أنها ظهرت في الصور بشكل مختلف على غير المعتاد مما آثار حالة من التساؤلات بين جمهورها.

واختارت بشرى، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور بشرى