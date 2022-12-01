عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

علماء الآثار في حيرة.. اكتشاف لوحة جدارية في بيرو تعود لألف عام

صدى البلد

أعيد اكتشاف لوحة جدارية في شمال بيرو تعود إلى ألف عام، وتحديداً إلى العصر ما قبل الكولومبي، وتظهر مشاهد أسطورية ذات "قيمة استثنائية" بسبب حالة حفظها، بحسب عالِم الآثار سام غافامي الذي عثر عليها.

ويظهر في اللوحة التي يبلغ طولها حوالي 30 متراً، موكباً من المقاتلين يسيرون باتجاه ما يشبه الطائر، فضلاً عن ألوان الأزرق والبني والأحمر واللوكوما (الأصفر الخردلي).

وقال غافامي الذي أمضى أربع سنوات في البحث عن اللوحة، في حديثٍ لوكالة الصحافة الفرنسية، "من النادر العثور على لوحات جدارية من هذا النوع، ضمن الآثار التي تعود إلى العصر ما قبل الكولومبي".

وكان عالم الآثار السويسري قد عثر على اللوحة الجدارية في أكتوبر بين مخلّفات معبد "هواكا بينتادا" الجنائزي القديم في إيليمو، وهي قرية تقع في منطقة لامباييك.

أضاف: "ما تتشكّل منه هذه اللوحة فريد في تاريخ الفن الجداري للبيرو، الذي يعود إلى العصر ما قبل الكولومبي".

وقد جرى التأكّد من تاريخ اللوحة الجدارية من خلال صور بالأبيض والأسود، التقطها الألماني هانز هاينريش برونينغ عام 1916، أحد أهمّ علماء الإثنولوجيا الذين كانوا يقيمون في بيرو خلال تلك الحقبة.

دراسة بريطانية تكشف حقيقة الإمبراطور الروماني سبونسيانوس

حامل الصحف القديمة .. رواية جديدة لإبراهيم عبد المجيد

اتفاقية بين المغرب واليونسكو لحماية التراث الصحرواي في إفريقيا

الجريدة الرسمية تنشر قرار تأسيس شركة إدارة الأصول الثقافية والسينمائية

لن يجده الإنسان إلا مرة في العمر..السويد تعلن عن اكتشاف كنز أثري

إقبال كبير على جناح الشارقة ضيف شرف جوادا لاهارا الدولي للكتاب

النسخة الأكبر في تاريخه.. معرض فن أبوظبي يختتم فعالياته

إيطاليا| أحد أبرز اكتشافات التاريخ.. العثور على تماثيل فريدة تعود للعصور الرومانية

استعدادًا لدورته الثانية.. تعرف على شروط المشاركة في مهرجان المنصورة المسرحي الإقليمي

حركها الجن.. حكاية ساعة هارون الرشيد التي أثارت الجدل خلال مونديال قطر 2022

فكرة دينية

 

وقال طالب الدكتوراه في قسم العلوم الاجتماعية بجامعة فريبورغ في سويسرا: "لا نعرف سبب عدم نشر برونينغ الصور، لذا اضطررنا للانتظار حتى 1978، إلى أن عثر عليها باحث أميركي يدعى ريتشارد شيدل، خلال زيارته إلى متحف هامبورغ في ألمانيا".

أضاف: "أدرك علماء الآثار حينها وجود "هواكا بينتادا"، إلّا انّ أحداً لم يتردّد إلى المكان للبحث في الموقع، على اعتبار أنه لن يتمّ العثور على شيء".

وأوضح غافامي أن الرسم "مستوحى من فكرة تراتبية دينية مبنية على عبادة الأسلاف، وعلاقتها الوثيقة بقوى الطبيعة"، مشيراً إلى أن اللوحة الجدارية تشكّل "صورةً تعبيرية عن النظام السياسي والديني لسكّان المنطقة القدامى".

وتكمن قيمة اللوحة الجدارية في الجمع بين أسلوبي ثقافتين تعودان إلى العصر ما قبل الكولومبي، هما حضارة "سيكان" التي استوطنت الساحل الشمالي للبيرو، بين عامي 900 و 1350، وحضارة "موتشي" التي كانت سائدة بين عامي 100و 850.

بيرو كشف أثري ببيرو لوحات جدارية اكتشاف لوحات جدارية فريدة كشف اثري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل.. تفعيل الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس

حصر جميع المحلات التجارية على مستوى الجمهورية بشكل عاجل .. لماذا ؟

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة المغرب وكندا بكأس العالم.. اعرف التردد

اقترب من 1750 جنيها.. ارتفاع بسعر جرام الذهب اليوم في مصر

اعرف عقوبات المتزوجات عرفيا بالتحايل على القانون لصرف المعاش.. تفاصيل

بعد إعلانها.. لماذا تراجعت "بي إن سبورت" عن إذاعة مباراة المغرب وكندا؟!

وفاة مايا ثابت لاعبة ناشئات الطائرة بالنادي الأهلي

طقس الـ 48 ساعة القادمة.. موجة أمطار تضرب عدة مناطق بالبلاد| تفاصيل

موضوعات متعلقة

دراسة بريطانية تكشف حقيقة الإمبراطور الروماني سبونسيانوس

حامل الصحف القديمة .. رواية جديدة لإبراهيم عبد المجيد

اتفاقية بين المغرب واليونسكو لحماية التراث الصحرواي في إفريقيا

الجريدة الرسمية تنشر قرار تأسيس شركة إدارة الأصول الثقافية والسينمائية

لن يجده الإنسان إلا مرة في العمر..السويد تعلن عن اكتشاف كنز أثري

إقبال كبير على جناح الشارقة ضيف شرف جوادا لاهارا الدولي للكتاب

النسخة الأكبر في تاريخه.. معرض فن أبوظبي يختتم فعالياته

إيطاليا| أحد أبرز اكتشافات التاريخ.. العثور على تماثيل فريدة تعود للعصور الرومانية

ترشيحاتنا

البريد : تطوير مكاتب الهيئة لتتماشى مع الطابع الأثري والهوية المصرية

بعد اجتماع بالبيت الأبيض.. بايدن وماكرون يصدران بيانا مشتركا

الرئيس السيسي يتابع معدلات تنفيذ مبادرة حياة كريمة في قرية الحصص بالدقهلية

تعليق مثير من كريستيانو رونالدو قبل مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية

بايدن: أنا وماكرون سنواصل العمل معا لمحاسبة بوتين على أفعاله

المستشار الألماني يقر بنقص الذخيرة لدى الجيش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكوليه ألماظ.. شاهد| مريم أوزرلي تبهر الحاضرين بمهرجان البحر الأحمر

بوشاح طويل.. شاهد ريا أبي راشد بمهرجان البحر الأحمر مع شاروخان

لابسة نجفة.. درة بإطلالة مثيرة للجدل بمهرجان البحر الأحمر في السعودية

أبهرت الجميع.. شاهد فستان ياسمين صبري على الريد كاربت بالسعودية

فيديو

واحدة من 30 مدينة.. أبرز ما جاء بكلمة الرئيس خلال افتتاح المنصورة الجديدة|فيديو

قرار عاجل من التعليم .. تفعيل الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس.. فيديو

هل تغير موعد إجازة نصف العام الدراسي؟ التعليم تحسمه ..فيديو

لبلبة وهالة صدقي وكريم فهمي ونيللي كريم في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

اﻟﻤﺰﻳﺪ