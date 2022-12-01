علماء الآثار في حيرة.. اكتشاف لوحة جدارية في بيرو تعود لألف عام

أعيد اكتشاف لوحة جدارية في شمال بيرو تعود إلى ألف عام، وتحديداً إلى العصر ما قبل الكولومبي، وتظهر مشاهد أسطورية ذات "قيمة استثنائية" بسبب حالة حفظها، بحسب عالِم الآثار سام غافامي الذي عثر عليها.

ويظهر في اللوحة التي يبلغ طولها حوالي 30 متراً، موكباً من المقاتلين يسيرون باتجاه ما يشبه الطائر، فضلاً عن ألوان الأزرق والبني والأحمر واللوكوما (الأصفر الخردلي).

وقال غافامي الذي أمضى أربع سنوات في البحث عن اللوحة، في حديثٍ لوكالة الصحافة الفرنسية، "من النادر العثور على لوحات جدارية من هذا النوع، ضمن الآثار التي تعود إلى العصر ما قبل الكولومبي".

وكان عالم الآثار السويسري قد عثر على اللوحة الجدارية في أكتوبر بين مخلّفات معبد "هواكا بينتادا" الجنائزي القديم في إيليمو، وهي قرية تقع في منطقة لامباييك.

أضاف: "ما تتشكّل منه هذه اللوحة فريد في تاريخ الفن الجداري للبيرو، الذي يعود إلى العصر ما قبل الكولومبي".

وقد جرى التأكّد من تاريخ اللوحة الجدارية من خلال صور بالأبيض والأسود، التقطها الألماني هانز هاينريش برونينغ عام 1916، أحد أهمّ علماء الإثنولوجيا الذين كانوا يقيمون في بيرو خلال تلك الحقبة.

فكرة دينية

وقال طالب الدكتوراه في قسم العلوم الاجتماعية بجامعة فريبورغ في سويسرا: "لا نعرف سبب عدم نشر برونينغ الصور، لذا اضطررنا للانتظار حتى 1978، إلى أن عثر عليها باحث أميركي يدعى ريتشارد شيدل، خلال زيارته إلى متحف هامبورغ في ألمانيا".

أضاف: "أدرك علماء الآثار حينها وجود "هواكا بينتادا"، إلّا انّ أحداً لم يتردّد إلى المكان للبحث في الموقع، على اعتبار أنه لن يتمّ العثور على شيء".

وأوضح غافامي أن الرسم "مستوحى من فكرة تراتبية دينية مبنية على عبادة الأسلاف، وعلاقتها الوثيقة بقوى الطبيعة"، مشيراً إلى أن اللوحة الجدارية تشكّل "صورةً تعبيرية عن النظام السياسي والديني لسكّان المنطقة القدامى".

وتكمن قيمة اللوحة الجدارية في الجمع بين أسلوبي ثقافتين تعودان إلى العصر ما قبل الكولومبي، هما حضارة "سيكان" التي استوطنت الساحل الشمالي للبيرو، بين عامي 900 و 1350، وحضارة "موتشي" التي كانت سائدة بين عامي 100و 850.