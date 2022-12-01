عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بكري عن اطلاق اسم المستشار عبد المجيد محمود على محور: تكريم لرمز قضائي

مصطفى بكري
مصطفى بكري

 أكد الإعلامي مصطفى بكري،  أن وزير العدل أعلن عن موافقة الرئيس السيسي على إطلاق اسم المستشار عبد المجيد محمود  النائب العام الاسبق على محور جديد بالمقطم.

 

txt

إطلاق اسم المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الأسبق على المحور الجديد بالمقطم

وقال مصطفى بكري في برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة " صدى البلد "، :" هذا تكريم لرمز قضائي كبير أعطى الكثير للوطن ".


وتابع مصطفى بكري :" وزارة  العدل قدمت التهنئة لجميع القضاة كما وجهت الوزارة الشكر للرئيس السيسي على اللافتة الكريمة ".

 

وأكمل مصطفى بكري:" المستشار عبد المجيد محمود واجه  جماعة الإخوان الإرهابية ورفض التدخل في السلطة القضائية ".

 

ولفت مصطفى بكري:"  المستشار عبد المجيد محمود تاريخ من الدفاع عن استقلال القضاء والتمسك بثوابت السلطة القضائية على مدار سنوات طويلة ".

 

واكمل مصطفى بكري :"  في 2012 رأيت الحملة البشعة من الإخوان ضد المستشار عبدالمجيد محمود  النائب العام الاسبق".

بكرى مصطفى بكري المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل.. تفعيل الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة المغرب وكندا بكأس العالم.. اعرف التردد

اعرف عقوبات المتزوجات عرفيا بالتحايل على القانون لصرف المعاش.. تفاصيل

بعد إعلانها.. لماذا تراجعت "بي إن سبورت" عن إذاعة مباراة المغرب وكندا؟!

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ شهور عالميا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

وفاة مايا ثابت لاعبة ناشئات الطائرة بالنادي الأهلي

طقس الـ 48 ساعة القادمة.. موجة أمطار تضرب عدة مناطق بالبلاد| تفاصيل

استضافة مصر لمونديال 2030 .. وزير الرياضة يكشف لـ صدى البلد المستجدات

ترشيحاتنا

829 مليون جنيه إيرادات.. قفزة جديدة وغير مسبوقة في إيرادات هيئة الأوقاف

القنوات الناقلة.. مشاهدة مباراة ألمانيا وكوستاريكا مباشر الآن في المونديال

لحماية المصالح الاستراتيجية .. السعودية ترفع جاهزية القوات البحرية الملكية

اقترب من 1750 جنيها.. ارتفاع بسعر جرام الذهب اليوم في مصر

أخبار التكنولوجيا|خصم 5000 جنيه على موبايل سامسونج Galaxy Z Flip 3.. أفضل التطبيقات والألعاب لعام 2022

الكرملين يصدم ماكرون .. ويعلن عدم استعداد بوتين لمهاتفته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بنطلون كاجوال .. ظهور لافت لـ هدى المفتي | شاهد

أعلنها ماسك.. شريحة للمخ تعيد النظر وتعالج الشلل

تميمة الحظ.. شاهد | إطلالات ميان السيد بالمباريات المختلفة بعد تشجيعها للسعودية

إطلالة لافتة .. ظهور مميز لـ ياسمين صبري | شاهد

فيديو

*** جااااهز *** فيديو

ميسي يرد على ملاكم مكسيكي توعده بالضرب.. ما علاقة مايك تايسون؟ "فيديوجراف"

استعدادات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بمدينة جدة

عمرة مجاني.. طريقة السفر للسعودية بتأشيرة زيارة شخصية بالخطوات |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ