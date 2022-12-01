بكري عن اطلاق اسم المستشار عبد المجيد محمود على محور: تكريم لرمز قضائي

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن وزير العدل أعلن عن موافقة الرئيس السيسي على إطلاق اسم المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الاسبق على محور جديد بالمقطم.

وقال مصطفى بكري في برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة " صدى البلد "، :" هذا تكريم لرمز قضائي كبير أعطى الكثير للوطن ".



وتابع مصطفى بكري :" وزارة العدل قدمت التهنئة لجميع القضاة كما وجهت الوزارة الشكر للرئيس السيسي على اللافتة الكريمة ".

وأكمل مصطفى بكري:" المستشار عبد المجيد محمود واجه جماعة الإخوان الإرهابية ورفض التدخل في السلطة القضائية ".

ولفت مصطفى بكري:" المستشار عبد المجيد محمود تاريخ من الدفاع عن استقلال القضاء والتمسك بثوابت السلطة القضائية على مدار سنوات طويلة ".

واكمل مصطفى بكري :" في 2012 رأيت الحملة البشعة من الإخوان ضد المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الاسبق".