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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين يصدم ماكرون .. ويعلن عدم استعداد بوتين لمهاتفته

بوتين وماكرون
بوتين وماكرون

أعلن الكرملين، اليوم الخميس، أن جدول أعمال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لا يتضمن في الوقت الراهن محادثات هاتفية مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه يعتزم إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي وقت سابق من اليوم، استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، والسيدة الأولى للولايات المتحدة جيل بايدن، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقرينته بريجيت، في البيت الأبيض بواشنطن. 

ماكرون يخطط للاتصال بـ بوتين بعد محادثاته مع بايدن

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ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية لقطات حية للرئيس الفرنسي لدى وصوله إلى البيت الأبيض والترحيب والاستقبال الرسمي الذي حظي به، وذلك بحضور نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. 

واستمع الرئيسان الفرنسي والأمريكي إلى السلام الوطني خلال مراسم الاستقبال التي أقيمت للرئيس الفرنسي في زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية والتي تهدف إلى تسليط الضوء على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

بوتين ماكرون فلاديمير بوتين إيمانويل ماكرون

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