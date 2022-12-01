عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البن الخولاني السعودي على قائمة تراث اليونسكو

صدى البلد

نجحت المملكة العربية السعودية في تسجيل عنصريّ "حداء الإبل" و "البن الخولاني السعودي -المهارات والمعارف المرتبطة بزراعته-" ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم الثقافة "اليونسكو"، وذلك خلال الاجتماع السنوي للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الذي عُقد اليوم في المملكة المغربية.

وقادت المملكة العربية السعودية بالتعاون مع سلطنة عُمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، الملف المشترك لتسجيل عنصر "حداء الإبل"، والذي يُعرف بأنه أحد أشكال التعابير الشفهية التقليدية ووسيلة للتواصل بين الإبل ورعاتها.

فيما جاء تسجيل "البن الخولاني السعودي -المهارات والمعارف المرتبطة بزراعته-" تتويجاً لجهود فريق وطني مشترك قادته هيئة التراث وبدعم من وزارة الثقافة، واللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، والمندوبية السعودية الدائمة لدى اليونسكو، وهيئة الطهي، والجمعية السعودية للمحافظة على التراث "نحن تراثنا"، حيث يعد البن الخولاني من أفخر أنواع البن وأشهرها، ويبلغ عمر زراعته في جنوب المملكة أكثر من ثمانية قرون، وارتبطت بها عادات أهالي المنطقة، وشعرهم، وأهازيجهم، واقتصادهم.

وبهذا التسجيل تصل عدد عناصر التراث الثقافي غير المادي التي نجحت المملكة في تسجيلها ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو إلى 11 عنصراً ثقافياً، وهي: المجلس، القهوة العربية، العرضة النجدية، المزمار، الصقارة، القط العسيري، النخلة، حرفة السدو، الخط العربي، حداء الإبل، والبن الخولاني السعودي، ويأتي ذلك تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وفي إطار الجهود الوطنية لتوثيق التراث الوطني، وتسليط الضوء عليه محلياً وعالمياً بما يُعزز فرص استمراره وضمان استدامته.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل.. تفعيل الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة المغرب وكندا بكأس العالم.. اعرف التردد

اعرف عقوبات المتزوجات عرفيا بالتحايل على القانون لصرف المعاش.. تفاصيل

بعد إعلانها.. لماذا تراجعت "بي إن سبورت" عن إذاعة مباراة المغرب وكندا؟!

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ شهور عالميا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

وفاة مايا ثابت لاعبة ناشئات الطائرة بالنادي الأهلي

طقس الـ 48 ساعة القادمة.. موجة أمطار تضرب عدة مناطق بالبلاد| تفاصيل

استضافة مصر لمونديال 2030 .. وزير الرياضة يكشف لـ صدى البلد المستجدات

ترشيحاتنا

829 مليون جنيه إيرادات.. قفزة جديدة وغير مسبوقة في إيرادات هيئة الأوقاف

القنوات الناقلة.. مشاهدة مباراة ألمانيا وكوستاريكا مباشر الآن في المونديال

لحماية المصالح الاستراتيجية .. السعودية ترفع جاهزية القوات البحرية الملكية

اقترب من 1750 جنيها.. ارتفاع بسعر جرام الذهب اليوم في مصر

أخبار التكنولوجيا|خصم 5000 جنيه على موبايل سامسونج Galaxy Z Flip 3.. أفضل التطبيقات والألعاب لعام 2022

الكرملين يصدم ماكرون .. ويعلن عدم استعداد بوتين لمهاتفته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بنطلون كاجوال .. ظهور لافت لـ هدى المفتي | شاهد

أعلنها ماسك.. شريحة للمخ تعيد النظر وتعالج الشلل

تميمة الحظ.. شاهد | إطلالات ميان السيد بالمباريات المختلفة بعد تشجيعها للسعودية

إطلالة لافتة .. ظهور مميز لـ ياسمين صبري | شاهد

فيديو

*** جااااهز *** فيديو

ميسي يرد على ملاكم مكسيكي توعده بالضرب.. ما علاقة مايك تايسون؟ "فيديوجراف"

استعدادات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بمدينة جدة

عمرة مجاني.. طريقة السفر للسعودية بتأشيرة زيارة شخصية بالخطوات |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ