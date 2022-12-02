بعد التأهل لدور الـ 16 بكأس العالم.. اتحاد السلة يحتفل مع المنتخب المغربي

حرص الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة على الاحتفال مع بعثة منتخب المغرب لكرة السلة 3*3 بتأهل المنتخب المغربي لكرة القدم لدور الـ 16 في بطولة كأس العالم 2022.



وقام الدكتور مجدي بالتوجه إلى فندق إقامة بعثة المنتخب المغربي لكرة السلة 3*3 المتواجدة في القاهرة للمشاركة في بطولة إفريقيا من أجل تهنئتهم على إنجاز منتخب أسود الأطلس في كأس العالم لكرة القدم.



وتواجد خلال الاحتفال كلًا من المهندس خالد القوصي و حمدي المناع عضوي مجلس الإدارة وحرصوا على الاحتفال مع البعثة المغربية مؤكدين جميعًا أن ما قدمه المنتخب المغربي فخر للعرب وإفريقيا.