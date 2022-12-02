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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أصغر "كابل" في مصر .. تيتو مراهق يثير الجدل بخطبته طفلة عبر تيك توك

أصغر كابل في مصر..تيتو
أصغر كابل في مصر..تيتو مراهق يثير الجدل بخطوبته طفلة تيك توك

أثار مقطع فيديو الجدل لمراهق يدعي “تيتو محمد” يتابعه الآلاف الأطفال وغيرهم من مختلف الأعمار من الجنسين عبر تطبيق “تيك توك” الشهير حيث ظهر فيه المراهق وهو يلبس “الدبلة” لطفلة ثم يقوم بالرقص معها داخل أحد قاعات المناسبات. 

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بدأ مقطع الفيديو الذي انتشر خلال الساعات القليلة الماضية على تطبيقي “فيسبوك” و “تيك توك” بالمراهق “ يحاول معاكسة الطفلة” فتعنفه ثم يظهر بعدها وهو “يقرأ الفاتحة معا”، ومن ثم “يلبسها دبلة الخطوبة في يديها”. 

أصغر كابل في مصر!

ورغم إطلاق الكثيريين على المراهق والطفلة لقب “أصغر كابل في مصر” إلا أنه لا يعلم حقيقة الفيديو من كون المراهق خطيب للطفلة بالفعل، أم أنها مجرد مشاهد تمثيلية لحصد التفاعلات والمشاهدات والأرباح المالية.

وكانت من أبرز تعليقات متابعي مواقع التواصل الاجتماعي على مقطع الفيديو المثير للجدل والذي عنونه المراهق بجملة “دي بتعتي - مبروووق”: “ايه حصل في الدنيا”، “أنا هروح ادفن نفسي”، “يااارب يكون بيهزر بجد”، “ دي طفلة الووو”، 
 

@tito.mohamed1 دي بتعتي 🥺❤️👍 مبرووق 🥺❤️#titomohamed1 ♬ الصوت الأصلي - مودي امين

إعلان مكتب زواج يثير الغضب

جدير بالذكر أنه خلال الساعات القليلة الماضية، أثارت لافتة إعلان مكتب زواج في مصر غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “فيسبوك” بسبب ما كتب عليها. 

كتب على ظهر اللافتة الغريبة والمثيرة للغضب: "مكتب الحاج جابر ونساؤه للزواج: بنات بكر-أرامل- مطلقات بأولاد وبدون ولد بكر- رجل مطلق بأولاد وبدون، يوجد عرسان من جميع محافظات مصر، ودول الخليج العربي، والمغرب العربي”.

وكانت من بين تعليقات متابعي مواقع التواصل الاجتماعي على اللافتة المثيرة للغضب: “الحقيقة جابر ما قصّر”، “كما يوجد دليفري”، “سيبك من إن الحاج سيد وحريمه، ولد بكر يعني إيه”. 

وتابع آخرون ساخطين على اللافتة “اليافطة” الغريبة: “كمية ضحك فى البوست ده هو الحال وصل لكده، “ولد بكر دي فكرتني بولد ولود ”، "اتجننوا ربنا يطلعنا منها علي خير". 

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مقطع فيديو تيك توك تيتو محمد أصغر كابل مصر

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