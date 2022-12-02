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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد أكثر من أسبوع..

العثور على مفقود جديد في سيول جدة.. فيديو

صدى البلد

عثرت الفرق الأمنية السعودية على جثة سالم البقمي المفقود الثاني في السيول التي ضربت محافظة بحرة شرق جدة، حيث جرفته مياه السيل يوم الخميس الماضي.

وأفادت وسائل سعودية بأنه تم العثور على المركبة التي كان يستقلها بالقرب من وادي فاطمة.

وأشارت إلى أن الجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني والحرس الوطني والبحرية والفرق التطوعية، بذلت جهود البحث عنه وعثر عليه متوفى في الوادي شمال المحافظة.

وكانت السلطات السعودية قد وجهت العديد من الرسائل التحذيرية لجميع المواطنين والوافدين على أراضي المملكة بالابتعاد عن أماكن جريان السيول وتجمع مياه الأمطار، كما شددت على أهمية الابتعاد عن أعمدة الكهرباء.

واجتاحت سيول عارمة مناطق عدة في السعودية إثر هطول أمطار غزيرة.

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