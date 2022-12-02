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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في أبوصوير

حياة كريمة تطلق رابع جلسات الحوار المجتمعي في الإسماعيلية

حياة كريمة بالإسماعيلية
حياة كريمة بالإسماعيلية

 أطلقت مؤسسة حياة كريمة رابع جلسات الحوار المجتمعي لكافة فئات المواطنين في قري الريف المصري، وبمشاركة القوي الشعبية والتنفيذية بمركز ومدينة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية وذلك ضمن سلسلة من الحوارات المجتمعية قد بدأتها المؤسسة.

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أقيمت الجلسة الحوارية بمركز شباب ابوعياد بقرية السبع آبار الغربية بمدينة ابوصوير والذي سوف يتم بدء العمل فيه قريبا ضمن مراكز المرحلة الثانية من المبادرة وجاءت الجلسة برئاسة العميد أحمد سعد المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية والمهندسة سعدية حجاب رئيس مركز ومدينة ابوصوير والدكتور أحمد علي منسق مركز ومدينة ابوصوير بمبادرة حياة كريمة والدكتورة إسراء الصياد خريجة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب ومنسق مدينة فايد ومنسقي المؤسسة بمحافظة الاسماعيلية وممثلي لشركات المياه والكهرباء والغاز والازهر والأوقاف والكنيسة .

 


وخلال الجلسة أكد العميد أحمد سعد المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الاسماعيلية انه على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم من احداث دراماتيكية واقتصادية وعسكري مؤسفة الا ان الدولة المصرية والسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لم ينسى وعده للمواطن البسيط فاطلق مشروع حياة كريمة وهو مشروع اسم على مسمى وأعطى توجيهاته لجميع أجهزة الدولة التنفيذية والعسكرية والمدنية لتعمل كمنظومة واحدة للنهوض وتنمية الريف المصري والقرى المصرية التي تعاني من مشاكل كثيرة .

 

وأضاف المدير التنفيذي للمؤسسة بمحافظة الاسماعيلية في نهاية الجلسة أن الدولة المصرية تسدد ضريبة ٣٠ عام من ركود وفساد وعدم إتخاذ قرارات حاسمة تنقذ الدولة من الانهيار الاقتصادي الذي حدث بالفعل بعد ثورة ٢٠١١ وتوابعها ولكن بحمد الله تحت القيادة الحكيمة الرشيدة العاشقة لتراب هذا الوطن عبر بنا الرئيس هذه الفترة العصيبة وقاد سفينة الوطن بكل حكمة واقتدار .


ووجه الشكر لخريجي البرنامج الرئاسي نواة ومحرك مبادرة حياة كريمة وكذلك السادة منسقين المراكز الذي كان على عاتقهم مهمة ليست هينة ووجه أيضا الشكر لمتطوعي حياة كريمة على مجهودهم المبذول على الأرض ورصد الحالات المشاكل والعمل على حلها .

 

 

وأكد الدكتور أحمد علي منسق مركز ومدينة ابوصوير بمبادرة حياة كريمة خلال المؤتمر ان المبادرة الرئاسية حياة كريمة جاءت للتنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة وتوفير فرص عمل لتدعين استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية وغيرها من المشروعات القومية التي ستخدم كل القرى المدرجة ضمن المبادرة في المرحلة الثانية التي ستبدأ قريبا. 

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محافظة الاسماعيلية صرف صحي مبادرة حياة كريمة الرئيس عبدالفتاح السيسي الظروف الاقتصادية الصعبة

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