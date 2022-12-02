منتخب مصر لشباب سلاح الشيش يشارك في كأس العالم ببولندا

غادر فجر اليوم منتخب مصر لسلاح الشيش شباب مطار القاهرة الدولي متجها لبولندا، وذلك للمشاركة ببطولة كأس العالم تحت 20 سنة والمقرر إقامتها خلال الفترة من 3 حتى 4 ديسمبر الجاري.

وتضم قائمة المنتخب المصري لسلاح الشيش للشباب كلًا من: "يوسف فودة وعبد الرحمن طلبة وأحمد هنداوي وسيف الغايش وسهيل نوار، بينما يقود المنتخب الوطني فنيًا المدرب أشرف مسعد ويرافق الفريق الحكم الدولي أحمد ممدوح.

وشارك في منافسات الفردي 179 لاعب بينما تضم قائمة الفرق 18 دولة.

على صعيد أخر تنطلق اليوم فاعليات كأس العالم لسلاح السيف شابات ببولندا، وضمت قائمة المنتخب المصري كل من: "ساره شومان وياسمين علي وزينة أشرف"، وذلك تحت قيادة المدرب محمود جنديه كما يترأس البعثة عضو مجلس الإدارة مدحت شكري.