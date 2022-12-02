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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. ارتفاع مصابى ملاهى الألمونيوم في نجع حمادي إلى 13 مصابا

ملاهى الألمونيوم
ملاهى الألمونيوم

ارتفع عدد مصابى حادث سقوط ملاهى بمدينة الألمونيوم بنجع حمادى شمال قنا ، إلى ١٣ مصاباً بينهم أطفال.

 

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة نجع حمادى، يفيد سقوط لعبة ملاهى بمدينة الألمونيوم، نتج عنه إصابة عدد من الأشخاص بينهم أطفال.

 

إصابة 10 أطفال في حادث سقوط سلسلة ملاهي بـ ألومنيوم نجع حمادي

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تبين إصابة كل من: ناصر محمد أحمد عسران،  اسلام صلاح، دينا سيد أبو الحمد 21 عاما،  نورهان السيد الشريف 32 عاما، و أسماء رحيم حسن ومروه عبد الرازق 27 عاماً، عبدالرحمن مصطفى 19 عاما، حجازي مغربي12 عاماً،  نوره أبو المجد موسى 30 عاما، إسراء محمد السيد 33 عاماً، و مريم سيد أحمد مهران.

 

ودفع مرفق اسعاف قنا ، بـ ١٠ سيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل عدد من المصابين إلى مستشفى الألمونيوم، و آخرين إلى مستشفى نجع حمادى العام.

 

انتقل إلى موقع الحادث عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ، لمتابعة نقل المصابين إلى المستشفيات.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة.

ملاهى الألمونيوم

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