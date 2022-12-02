بالأسماء.. ارتفاع مصابى ملاهى الألمونيوم في نجع حمادي إلى 13 مصابا

ارتفع عدد مصابى حادث سقوط ملاهى بمدينة الألمونيوم بنجع حمادى شمال قنا ، إلى ١٣ مصاباً بينهم أطفال.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة نجع حمادى، يفيد سقوط لعبة ملاهى بمدينة الألمونيوم، نتج عنه إصابة عدد من الأشخاص بينهم أطفال.

تبين إصابة كل من: ناصر محمد أحمد عسران، اسلام صلاح، دينا سيد أبو الحمد 21 عاما، نورهان السيد الشريف 32 عاما، و أسماء رحيم حسن ومروه عبد الرازق 27 عاماً، عبدالرحمن مصطفى 19 عاما، حجازي مغربي12 عاماً، نوره أبو المجد موسى 30 عاما، إسراء محمد السيد 33 عاماً، و مريم سيد أحمد مهران.

ودفع مرفق اسعاف قنا ، بـ ١٠ سيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل عدد من المصابين إلى مستشفى الألمونيوم، و آخرين إلى مستشفى نجع حمادى العام.

انتقل إلى موقع الحادث عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ، لمتابعة نقل المصابين إلى المستشفيات.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة.

ملاهى الألمونيوم received_1160166578226638 received_1908001996218378 received_678922736991560 received_696042892238050



